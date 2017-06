Orsingen-Nenzingen Westernschießen in Nenzingen ist mehr als nur ein sportlicher Wettkampf

Der Wilde Westen lebt, und zwar in Nenzingen. Zum traditionellen Westerschießen sind wieder hunderte Hobbyisten gekommen. Noch bis Sonntag, 18. Juni, können Besucher das Western-Dorf erkunden und selbst in den Wilden Westen eintauchen.

Es ist wie eine Reise in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit. Als im Wilden Westen der Vereinigten Staaten noch das Gesetz des Stärkern galt, Männer Hüte trugen, Pferde das Straßenbild prägten und allerorts geschossen, geraucht und Whiskey getrunken wurde. Diese Welt ist nun real geworden. Wenigstens für ein paar Tage im Western Valley am Ortsausgang von Nenzingen. Mehr als 100 Tents und Tipis sind von Hobbyisten bezogen worden. Besucher können in diese faszinierende Welt eintauchen, es sich in der Westernzeile gut gehenlassen und an den Verkaufsständen bummeln gehen. Noch bis Sonntag, 18. Juni, kann man das Western-Dorf besuchen. Bisher war noch kein Besucher so mutig, sich im Badehaus gründlich vom Indianer Lucky im Badezuber den Rücken schrubben zu lassen. Doch die Hobbyisten genießen ihr Bad. Dorothea Ludwig und ihr Mann Thomas gehören dazu und sind begeistert: „Wir sind jeden zweiten Tag hier und baden bei Kerzenschein.“

Viele der Besucher haben sich angepasst und tragen sehr authentische Kleider. Bewundert werden vor allem die Linedancerinnen mit ihren weiten Reifröcken. „Wir kommen immer wieder gerne nach Nenzingen“, erklärt Wolfgang Tetzner. Zum ersten Mal war Gele Schloetmann in Nenzingen. Sie ist Scrimhanderin. „Scrimshaw ist eine Gravurtechnik, bei der mit speziellen Sticheln oder Nadeln und mit Hilfe eines Mikroskops oder einer Lupe, Motive auf eine polierten Flächen aus Horn, Knochen oder Zähne graviert werden. Die Technik ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst“, erklärt sie. Schon lange hätten andere Händler ihnen auf anderen Treffen Nenzingen empfohlen. Und dieser Tipp sei goldrichtig gewesen.

Die Ursprünge der Veranstaltung kann man dem Namen entnehmen – Westernschießen. Schnell entwickelten sich die sportlichen Wettkämpfe mit den verschiedenen Waffen wie Kanonen, Vorder- und Kurzlader des Schützenverein Nenzingen zu einem Treffen aller Freunde des Wilden Westens weiter. Aber noch immer sind die Schießwettbewerbe ein wichtiger Bestandteil des viertägigen Westernschießens. Gerne vermitteln die Mitglieder des Schützenvereins ihre Begeisterung auch an Greenhorns. Beim Cowboy-Action-Shooting wird eine gewisse Ausrüstung dagegen vorausgesetzt. Hauptgewinne sind bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag vier Winchestergewehre.

An allen Tagen vom heutigen Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, sind Schützenhaus, Verkaufsstände, historisches Lager und Westernzeile geöffnet. An allen Tagen werden gegen 18.30 Uhr die Kanonen im Lager abgefeuert. Die Besucher werden gebeten dies insbesondere für Tiere und Kinder zu berücksichtigen.

Musikalische Unterhaltung: Freitagabend, 16. Juni, sorgen "Udo G. und Wild Country" für die musikalische und Ancalima für feurige Unterhaltung. Am Samstag, 17. Juni erobert nachmittags Tom Hazy das Mikrophon und abends die Musikgruppe Schwarzpulver. Für die schottischen Momente ist die Bagpipe Assosiation of Konstanz zuständig. Schwarzpulver sorgt am Sonntag, 18. Juni, ab 10 Uhr für den passenden musikalischen Rahmen für den Abschluss. (sch)

