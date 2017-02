Stockach Werner Mezger fesselt seine Zuhörer beim Vortrag "Narr und Kirche" in Stockach

Werner Mezger stellt im Alten Forstamt spannende Verbindungen zwischen dem Narr und der Kirche her.

In einem fast zweistündigen Vortrag beleuchtete der Professor für europäische Ethnologie an der Universität Freiburg, Werner Mezger, die engen Zusammenhänge zwischen Narr und Kirche. Seine Ausführungen bezogen sich dabei nicht nur auf den südbadischen Raum. Er beeindruckte die von dem Veranstalter geschätzten 120 Zuhörer ferner, indem er in seinem Vortrag die vielen Verknüpfungen des hiesigen Brauchtums mit dem der hauptsächlich südlichen europäischen Länder wie Italien und Spanien beleuchtete. Er spannte seinen zeitlichen Bogen von der Beschreibung und Erklärung des Römischen Kalenders und dessen Bedeutung für unsere heutige Zeitrechnung bis zur Neuzeit.

"Man kann allerdings sagen, dass die Fasnacht erst seit dem Hohen Mittelalter mit dem christlichen Leben verknüpft ist", so Mezger. Die Kirche habe sehr lange die Fasnacht nicht kommentiert und erst im 15. Jahrhundert habe sie begonnen, sich mit Fasnacht zu beschäftigen. Die Kirche stellte allerdings die Fasnacht als 'civitas diaboli' – also als teuflische Zeit dar, was man an der Tatsache erkennen könne, dass bei früheren Prozessionen, besonders an Fronleichnam, von einem Teil der Prozessionsteilnehmer teuflische Masken getragen wurden. Bevorzugt wurden die Teufel von der Zunft der Gerber dargestellt, da sie die Materialien hatten, um diese Figur darzustellen. Es ging in dieser Zeit sogar so weit, dass die entsprechenden Teufelsmasken und -kostüme zwischen der Kirche und den Fasnachtern ausgetauscht wurden. "Es war also ein kurzer Weg von der Fasnacht zur Kirche" erklärte Mezger weiter. Und tatsächlich war die Teufelsfigur die erste Figur, die die Fasnacht von der Kirche übernommen hat. In der heutigen Fasnacht habe der Narr den Teufel als Figur abgelöst. " Also Narr und Teufel sind sich eigentlich gar nicht so fremd", so Mezger, obwohl für den Narr der Spruch galt: "Es gibt keinen Gott."

Interessant war zu erfahren, dass Narren – und hier nannte Mezger ausdrücklich auch Hans Kuony – alles andere als lustig und heiter waren, ganz im Gegenteil. Auch Hans Kuony habe mit seinem berühmten Rat an Herzog Leopold eigentlich eine Katastrophe vorhergesehen, was ja alles andere als lustig gewesen sei.

Mit einem beeindruckenden Exkurs über Aschermittwoch, Lätare und die Fastenzeit brachte Mezger den Zuhörern drei spannende und interessante Aspekte der Fasnacht nahe. Anhand des berühmten Gemäldes "Der Kampf zwischen Karneval und Fasten" von Pieter Bruegel dem Älteren erläuterte er eindrucksvoll den Unterschied zwischen Fasnachtszeit und Fastenzeit. Die gekonnte Bildbesprechung zeigte den staunenden Zuhörern, welche Deutung und Symbolik in einem Gemälde stecken kann. Mezgers Fazit: Die Fasnacht weist eigentlich schon auf die Vergänglichkeit des Lebens hin.

Allerdings versuchte Mezger – nach dieser doch ernsthaften und traurigen Aussage – die Zuhörer wieder aufzuheitern, indem er darauf hinwies, dass eigentlich an den sechs Sonntagen der Fastenzeit nicht gefastet werden müsse, denn sonst hätte die Fastenzeit 46 und nicht wie bekannt 40 Tage.

Der Fastnachtserklärer

Werner Mezger, 1951 in Rottweil geboren, ist bekannt durch Funk- und Fernsehsendungen über volks- und landeskundliche Themen sowie als Kommentator der Fasnet-Live-Übertragungen des Südwestrundfunks. Allerdings hat er auch einen Namen weit über die schwäbisch-alemannische Fasnet hinaus. So hat Mezger unter anderem im Kölner Gürzenich, dem berühmten Festsaal, die Festrede zum 175. Jubiläum des Kölner Karnevals gehalten – „und das als Schwabe“, wie er bei seinem Vortrag in Stockach süffisant anfügte. Sein schulisch-beruflicher Werdegang begann mit dem Studium der Germanistik, Geschichte und Empirischen Kulturwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 1975 wurde er promoviert, arbeitete dann für etwa 20 Jahre im gymnasialen Schuldienst und lehrte parallel Volkskunde an der Universität Freiburg. Seit 1996 ist Mezger Professor für Volkskunde in Freiburg und Direktor des dortigen Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas. (rb)