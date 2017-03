Stockach-Espasingen Wenn der Umweltschutz dazwischen kommt: Wasserkraftwerk in Espasingen steht auf der Kippe

Wenn der Umweltschutz dazwischen kommt: Wasserkraftwerk in Espasingen steht auf der Kippe

Seit mehr als 100 Jahren läuft in Stockach-Espasingen bereits ein altes Wasserkraftwerk. Naturschutzvorschriften könnten den Betrieb des E-Werks allerdings bald schon beenden.

An manchen Orten hat die Energiewende schon vor mehr als 100 Jahren angefangen. Nur dass man damals noch nicht an eine Energiewende gedacht hat, sondern einfach die Energiequellen genutzt hat, die zur Verfügung standen. Ein solcher Ort ist im Stockacher Stadtteil Espasingen. Dort steht auf dem Gelände der alten Brauerei ein Wasserkraftwerk, das zuverlässig seinen Strom liefert – und das seit mehr als 100 Jahren. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, sei das Kraftwerk eingerichtet worden, um die Brauerei im alten Espasinger Schloss mit Strom zu versorgen, erzählt Johannes von Bodman. Und: "Wasserkraft hat man hier schon immer genutzt." Zum Beginn des 20. Jahrhunderts sei eine Stromleitung ins Bodmaner Schloss gelegt worden: "Damals war man so stolz auf die Elektrizität, dass man Fassungen für nackte Glühbirnen im Schloss eingebaut hat." Und: "Das war der erste Strom weit und breit."

1957, also vor inzwischen 60 Jahren, wurde die jetzige Technik im Inneren des kleinen Maschinenhauses eingebaut, erzählt Jochen Helms, der auf dem Brauereigelände lebt und die betagte Anlage seit 1984 pflegt und wartet. Nach dem Ende der Brauerei im Jahr 1968 habe das Wasserkraftwerk die Mälzerei versorgt, die danach auf dem Gelände eingerichtet wurde, sagt von Bodman. Und seit deren Ende wiederum werde der Strom ins Netz eingespeist. Auch nach sechs Jahrzehnten läuft die rein mechanische Technik ohne Fehl und Tadel – davon überzeugt ein Blick in das kleine Maschinenhaus des Kraftwerks.

150.000 Kilowattstunden Strom produziere die Anlage im Jahr, sagt von Bodman. Das entspricht etwa der Menge Strom, die 47 baden-württembergische Haushalte im Jahr verbrauchen, wenn man Daten des Statistischen Landesamtes für 2014 zugrunde legt – aktuellere Zahlen sind auf dessen Internetseite derzeit nicht verfügbar. Doch die Zeiten, in denen in dem kleinen Maschinenhaus die Generatoren surren, könnten sich dem Ende zuneigen. Die Genehmigung für den Betrieb laufe eigentlich nur noch bis dieses Jahr, sagt Johannes von Bodman, ausnahmsweise sei sie durch das Landratsamt bis 2019 verlängert worden. Die übergeordnete Behörde, zuständig für die wasserrechtliche Erlaubnis, unterstütze die kleine Anlage zwar, sagt von Bodman. Doch die Behörde muss aufgrund von übergeordneten Vorschriften entscheiden.

Der Hintergrund für das mögliche Aus der erneuerbaren Energieerzeugung sei ausgerechnet der Naturschutz, sagt Johannes von Bodman. Aufgrund einer neuen Richtlinie der EU sei der Röhretsgraben als Forellengewässer ausgewiesen worden, erklärt Reiner Bickel, Betriebsleiter im Gräflichen Forst, der das Kraftwerk nach einer früheren Runde von neuen Umweltauflagen ertüchtigen sollte. Die Folge: Damit die großen Forellen, die nach Einschätzung der drei Männer dort kaum vorkämen, genug Platz haben, müsse relativ viel Wasser aus der Stockacher Aach entnommen und in den Röhretsgraben geleitet werden, wie Bickel erklärt. Die Folge davon wiederum ist, dass zu wenig Wasser für das kleine E-Werk zur Verfügung stünde. Um diesen Zustand zu beobachten, sei die Genehmigung um zwei weitere Jahre verlängert worden, sagt von Bodman.

Für ihn ist diese Vorgehensweise unverständlich: "Auf der einen Seite werden neue regenerative Energien aufgebaut, auf der anderen Seite bekommen alte regenerative Energien keine Genehmigung mehr." Zumal der große Vorteil der Wasserkraft wäre, dass sie gleichmäßig vorhanden sei, im Gegensatz zu Wind- oder Solarenergie.

Dabei sei das Gräfliche Haus nicht grundsätzlich gegen Umweltschutz, schon zuvor habe man kräftig investiert, sagt Johannes von Bodman. Vor etwa zehn Jahren sei gemeinsam mit der Stadt Stockach eine Fischtreppe bei Wahlwies am Abzweig des Röhretsgrabens eingerichtet worden (siehe Grafik). Die Durchgängigkeit für Fische sei dadurch gewährleistet. Und zuletzt habe das Gräfliche Haus ein Fachbüro beauftragt, mit den Stockacher Stadtwerken zusammen hätte man etwa 500.000 Euro investiert, um eine Runde an neuen Umweltauflagen zu erfüllen – was nun erst einmal nicht kommt. Durch einen automatisch gereinigten Rechen vor dem Turbinenhaus hätte man dabei sogar die Energieausbeute steigern können, sagt von Bodman. Trotzdem wäre das Kraftwerk ein Nullsummenspiel geblieben: Gewinne habe es auch früher nicht gegeben.

Die Rechtsgrundlagen

Eine Wasserkraftanlage braucht eine wasserrechtliche Erlaubnis, schreibt Thomas Buser, Leiter des zuständigen Amtes für Baurecht und Umwelt am Konstanzer Landratsamt, auf Anfrage. Die Grundlagen hierfür sind im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) niedergelegt. Dazu gehört auch die ökologische Durchgängigkeit und ein Bewirtschaftungsplan für die Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern. An der Stockacher Aach sind laut Thomas Buser noch zwei weitere Wasserkraftanlagen in Betrieb, und zwar auf den Gemarkungen von Nenzingen und Hindelwangen. (eph)