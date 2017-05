Stockach Weibliche Flüchtlinge sitzen zum ersten Mal auf einem Fahrrad

Die Stockacher Flüchtlingsbeauftragte Janell Lia-Breitmayer macht in Zusammenarbeit mit Helfern den Wunsch von Flüchtlingsfrauen nach einem Fahrradkurs wahr. Radfahren ermöglicht vielen ein unabhängigeres Leben.

Im Rahmen des Förderprojekts „Gemeinsam in Vielfalt“ wurden schon einige Aktionen für Flüchtlinge in Stockach angeboten. Weil bisher zu den Projekten überwiegend Männer kamen, hatte die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Stockach, Janell Lia-Breitmayer, vorgeschlagen, in diesem Jahr zwei Kurse speziell für Frauen anzubieten. „Die Frauen können meist nicht so gut Deutsch wie die Männer. Viele machen aber gerade einen Deutsch-Kurs“, berichtete Lia-Breitmayer. Die nachfolgenden Integrationskurse seien für Frauen mit kleinen Kindern schwierig, es mangele oft an der Kinderbetreuung. Häufig seien die Frauen auch aufgrund ihrer Kultur recht isoliert.

Ende Januar habe sie mit Hilfe des Sozialdienstes zu einem Flüchtlingsfrauen-Treff eingeladen. 18 Frauen aus Syrien, Irak, Afghanistan und Albanien sowie zwei Dolmetscherinnen seien gekommen. Eigentlich ging es darum, einen Näh- und Kochkurs vorzustellen. Im Gespräch kam dann heraus, dass die Frauen auch großes Interesse an einem Fahrradkurs hätten. „Ich habe deshalb mit Winfried Höppner vom ADFC in Konstanz Kontakt aufgenommen. Er war bereit, hier einen Frauenkurs für Fahrradanfänger anzubieten“, erzählte Janell Lia-Breitmayer.

Zunächst begannen neun Frauen, dann waren es elf, eine brachte noch ihren Ehemann mit. Die Gruppe sei sehr zuverlässig, lobte die Flüchtlingsbeauftragte. An den beiden ersten Terminen sei zweieinhalb Stunden lang auf dem Verkehrsübungsplatz geübt worden. Beim dritten Termin versuchte Winfried Höppner, den Teilnehmerinnen mit Unterstützung von zwei Dolmetscherinnen Verkehrsregeln näher zu bringen. Das sei nicht ganz einfach für ihn, er wisse ja nicht, was die Dolmetscherinnen den Frauen und dem Mann genau erklärten, schmunzelte Höppner. Doch immerhin drei Teilnehmer – der Mann und zwei junge Frauen – waren nach den drei Terminen schon so sicher auf dem Rad, dass sie mit ihm und Wolf-Dieter Karle eine kleine Ausfahrt durch Stockach wagten. Für die anderen gibt es noch zwei Übungstermine.

Alle Teilnehmer bekommen nach dem Kurs einen Helm und eigenes Rad mit Fahrradpass. „Die Verkehrswacht Konstanz hat zehn Räder aus der Jugendverkehrsschule ausgemustert, die wurden uns gespendet“, freute sich Lia-Breitmayer. Viele dieser Räder wurden im Kurs schon eingesetzt. „Der übrigen sind Spenden, die in der Fahrradwerkstatt von Stephan Burkhardt geprüft und repariert wurden. Der Helferkreis verwaltet diese Fahrradspenden“, sagte sie. Die Räder bedeuteten für die Frauen eine Teilhabe am deutschen Alltag. „Radfahren gehört zu unserem Leben. Es ist wertvoll für die Frauen, macht sie unabhängig und ermöglicht ihnen ein selbstständigeres Leben.“ Die Flüchtlingsfrauen wünschten sich neben dem Radfahrkurs einen Schminkkurs und ein Sportprogramm, erzählte Lia-Breitmayer. Zunächst solle ein Aerobic-Kurs angeboten werden. Das Ziel sei, sie später in Vereine zu integrieren.

Gemeinsam in Vielfalt

Ziel des durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg geförderten Projekts ist die Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen durch bürgerschaftliches Engagement. Es soll nicht über Flüchtlinge diskutiert und geplant werden, sondern mit ihnen. Der Fokus liegt auf den Fähigkeiten und Ressourcen der Flüchtlinge. Sie sollen sich ebenso ehrenamtlich einbringen können wie ihre Helfer. In Stockach helfen zum Beispiel einige Flüchtlinge als Übersetzer oder Dolmetscher. Das Förderprogramm sieht als Besonderheit sogenannte Kleinbudgets vor. (wig)