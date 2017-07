Stockach Wanderer testen im Sommer die neuen Stockacher Wandertouren

Das Stockacher Kulturamt kooperiert mit Schwarzwaldverein und es gibt im Sommer geführte Wanderungen auf den zehn Touren der neuen Wanderkarte. Bei der ersten Veranstaltung gab es einen kleinen Sektempfang. Die Führungen finden mitunter statt, weil es noch keine Beschilderung gibt.

Die goldene Mitte machte den Auftakt und die Glücksnummer Sieben ist heute dran: Hans-Dieter Behnisch, Wanderführer beim Schwarzwaldverein Stockach, nahm 16 interessierte Wanderer auf Route Fünf, die "Narrenrunde", der neuen Stockacher Wanderkarte mit und seine Kollegin Juliane Kehlert begleitet heute die Tour "Naturerlebnis". Diese und alle anderen Wege sind neu und haben bisher noch keine Beschilderung. Deshalb gibt es eine Kooperation zwischen Kulturamt und Schwarzwaldverein. Die Wanderführer zeigen den Naturfreunden, wo es entlang geht, bis in der nächsten Phase des Projekts alle Wegweiser an ihrem Platz sind. Über diese erstmalige Zusammenarbeit zeigten sich beide Seiten sehr zufrieden. "Diese Tradition wollen wir pflegen", sagte Manfred Kehlert, Vorstandsmitglied des Schwarzwaldvereins Stockach. Vor allem die "Arbeit auf Augenhöhe" betonte er.

Laut Stefan Keil, Leiter des Stockacher Kulturamts, war ein Ziel der Wanderkarte, alle Ortsteile Stockachs mit zehn Touren abzudecken. Dank unterschiedlicher Härtegrade sei je nach Erfahrung die passende Wanderung dabei. Samt Höhenmeteranzeige und Navigationsfunktion könne man sich die Wandertouren auch auf das Handy laden. Touristen können bei den geführten Wanderungen die Umgebung erkunden und kennenlernen. Neben der Nähe zur Natur erfahren sie auch geschichtliche und kulturelle Hintergründe zu Stockach. Allerdings waren die 16 Teilnehmer bei der ersten Wanderung nur aus pensionierten Mitglieder des Schwarzwaldvereins Stockach. Gäste fehlten noch. Und Bürgermeister Rainer Stolz, dessen Teilnahme Stefan Keil angekündigt hatte, ebenfalls. "Im Schnitt laufen 25 Leute mit – der Rekord war bisher 40," erzählte Wanderführerin Juliane Kehlert.

Vom Vereinsheim des Schwarzwaldvereins aus startete die Tour mit Regenjacken, Rucksäcken und Wanderstöcken ausgerüstete Gruppe unter der Führung von Hans-Dieter Behnisch fröhlich die sieben Kilometer lange "Narrenrunde". Weshalb diese so heißt, zeigten der Startpunkt und das Ziel. Vom Hans-Kuony-Brunnen in der Oberstadt gelangten die Wanderer über die Stationen Dillplatz, Naherholungsgebiet Osterholz auf dem Quellerlebnisweg zur Hans-Kuony-Quelle. Hier begrüßte Stefan Keil die Wanderer passend mit Kuony-Sekt. Die Freude der Anwesenden war groß: "Das war eine tolle Idee", waren sich alle einig.

Nach dieser willkommenen Pause ging es auf dem weiteren Rundweg die steilen Stufen Richtung Berlinger Siedlung hinauf. Auf die Frage des Wanderführers Hans-Dieter Behnisch, wie viele Stufen es waren, hatten alle Wanderer daneben geschätzt. Die richtige Antwort war 31. Auf dem Malefikantenweg zurück zum Vereinsheim machten sich die Anstrengungen anhand der immer größer werdenden Abstände zwischen den Wanderern bemerkbar. Im Vereinsheim angekommen konnten sie sich nach der etwa zweieinhalb stündigen Wanderung bei Bier und Bratwurst erholen. Bei dieser Gelegenheit wurde dann auch neben der Naturverbundenheit der von Juliane Kehlert hervorgehobene gemeinschaftliche Aspekt des Vereins offensichtlich. "Unsere Türen sind geöffnet", betonte sie. Auch das kulturelle Engagement des Vereins stellt sie dabei in den Vordergrund: "Wir haben Interesse, am kulturellen Leben teilzunehmen. " Auch Hans-Dieter Behnisch, der seit 1998 Wanderführer, ist, sagt: "Wir hoffen auf junge Leute." Er spielte damit auf die schwindende Zahl an Mitgliedern und Wanderführern an. "Wir hatten damals 1000 Mitglieder", erinnerte er sich zurück. Zu jener Zeit fokussierte sich der Schwarzwaldverein Stockach vor allem auf Hochgebirgstouren. Durch die wachsende Zahl an Mitgliedern mit Familien stieg der Verein auf Wanderungen um. Aus finanzieller Sicht ist der Schwarzwaldverein Stockach auf die Mitgliedsbeiträge und Einkünfte aus Frühlings- und Weihnachtsfesten angewiesen. Entlastung erfährt der Verein in dieser Hinsicht durch das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder. Von den derzeit 315 Mitgliedern ist ein Großteil pensioniert.

Interessierte Wanderer können heute die zweite geführte Wanderung mitmachen (siehe Infoteil) oder am Donnerstag, 3. August, um 19.30 Uhr zum Wanderhock im Vereinsheim am Bildstock kommen.

Veranstaltungen im August

Dienstag, 1. August: Tour Sieben "Naturerlebnis" unter der Führung von Juliane Kehlert, Länge: Elf Kilometer, Beginn: 15 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Amtsgericht, Fahrgemeinschaften werden angeboten, keine Anmeldung nötig.

