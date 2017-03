Stockach-Wahlwies Wahlwieser Waldorfschüler demonstrieren für bessere Bezuschussung

40 Waldorfschüler aus Wahlwies brechen mit ihren Eltern und Lehrern zu einer Großkundgebung nach Stuttgart auf. Zusammen mit anderen Freien Schulen macht man sich für eine permanent gesicherte Bezuschussung von Seiten der Landesregierung aus stark

Mehr als 13.000 Schüler, Eltern und Lehrer aus ganz Baden-Württemberg kommen am Donnerstag, 9. März, zu einer Großkundgebung auf dem Schlossplatz in Stuttgart zusammen. Unter ihnen sind auch 40 Oberstufen-Schüler der Waldorfschule Wahlwies. Mit ihren Lehrern und Eltern reisen die Jugendlichen per Bus in die Landeshauptstadt. Vor den Augen von Kultusministerin Susanne Eisenmann wollen sie auf die aus ihrer Sicht mangelhafte Bezuschussung Freier Schulen aufmerksam machen.

"Die Landesregierung steht in der Pflicht, eine neue Regelung zu finden", sagt Thorsten Heier, Geschäftsführer der Schule in Wahlwies. Seit dem vergangenen Sommer verhandeln die Regierung und die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen über die Neufassung der Paragraphen 17 und 18 des Privatschulgesetzes. Die gesetzliche Regelung sehe vor, dass den Schülern Freier Schulen – zum Beispiel Schulen unter kirchlicher Trägerschaft oder Waldorfschulen – 80 Prozent der Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, die das Land für die Schüler staatlicher Schulen ausgibt, so Heier. "Wir müssen aber jedes Jahr um diesen Zuschuss kämpfen", erklärt der Geschäftsführer. Er fordert, dass die Grundförderung von 80 Prozent nachhaltig gesetzlich verankert wird. "Damit wir nicht alle paar Jahre wieder zurückgestuft werden."

Dabei geht es Heier um Planungssicherheit für seinen Schulhaushalt. Zudem wünscht er sich, dass die Eltern der 440 Wahlwieser Schüler finanziell entlastet werden. Das ist auch der Grund, warum Dustin Liebens (17) und Johannes Lehmann (16) in Stuttgart dabei sein wollten. "Es geht schließlich um unsere Familien", meint Lehmann.

Die beiden Zehntklässler haben bisher noch nie an einer Kundgebung teilgenommen. Umso aktiver waren sie diese Woche. "Wir haben die letzten drei Tage damit verbracht, zusammen mit zwei Lehrern Plakate und Transparente herzustellen", erklärt Liebens. Besonders stolz sind sie auf einen Slogan, den sie sich selbst ausgedacht haben: "Gemeinsam lernen, individuell bilden, freies Leben."