Stockach Wahlwieser Fasnacht vereint in einem Bild

Wahlwieser Fasnacht vereint in einem Bild

Vier Künstlerinnen gestalten das Deckblatt für das Jubiläums-Narrenblätte der Stierzunft Muhwiesen. Herausgekommen ist ein richtiges Wimmelbild.

Esther Wenger, Aunchun Hirling, Sabine Müller und Isa Barlak sind die "K4-Künstlerinnen". Sie haben kurz vor Weihnachten ein stimmungsvolles Bild an den Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner überreicht. Das Gemeinschaftswerk soll nun eingescannt und als Deckblatt des Narrenblättles genutzt werden. "Mindestens 500 Mal wird es dann in Wahlwieser Haushalten landen", freute sich Pelkner.

Er hatte die vier freischaffenden Künstlerinnen aus Wahlwies und Stockach während ihrer letzten Ausstellung im November gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ein Bild für den Narrenverein zu malen. Immerhin feiern die Stierzunft 66-, die Wiesenblumen 40- und die Bauern 20-jähriges Bestehen. Schon während der Ausstellung haben die Frauen mit der Arbeit begonnen. Vorgaben gab es kaum, lediglich die Farben der Zunft sollten vorkommen.

Einmal hätten sie so eine Arbeit bereits gemacht, erzählte Isa Barlak. Sie selbst habe bei dem Fasnachtsbild den Hintergrund fantasieanregend gestaltet. Was sehen wir? Was muss drauf? Diese Fragen hätten sie sich gestellt. "Mit der Fasnacht soll der Winter vertrieben werden. Deshalb wird das Bild von oben nach unten hin immer bunter. Schnee und Konfetti verbinden sich." Zuerst seien Hansele und Stier entstanden, dann die Wiesenblumen und die Narrenpolizei. Auch der Narrenbaum, die Garde und ein Storch sind zu sehen. Zunächst wurde während der Ausstellung gemalt, später haben sie reihum zuhause weiter gearbeitet. "Jede kann etwas anderes. Bei uns gibt es auch keinen Konkurrenzkampf. Das hat alles gepasst", sagte Barlak.

In den drei Schaffenswochen ist ein regelrechtes Wimmelbild entstanden. Je länger man es betrachtet, umso mehr Details entdeckt man. So haben die vier Künstlerinnen ihre Wahlwieser "Bankverbindung" mit eingebracht. Dabei handelt es sich um eine Sitzbank oberhalb der Bahnlinie zwischen Wahlwies und Stahringen. Diese haben die Künstlerinnen 2013 gespendet. Sie sollte die Orte verbinden, doch der Weg ist schon länger nicht begehbar, erzählten sie enttäuscht.

Auch die "66" als Alter der Stierzunft, viele Kinder und die Kirche mit der großen Tanne, die einst ein Wahlwieser Wahrzeichen war, haben sie eingebracht. Udo Pelkner war begeistert. Am liebsten hätte er das Bild direkt in seinem Büro aufgehängt.