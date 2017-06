Stockach Wahlwies nach Gewitter 90 Minuten ohne Strom

Ein rauchender Mast am Autobahnparkplatz Nellenburg und ein Baum in einer Oberleitung zwischen Stockach und Wahlwies hielten am Donnerstagabend die NetzeBW auf Trab. Notreparaturen nahmen einige Zeit in Anspruch und die Bürger in Wahlwies waren anderthalb Stunden ohne Strom.

Feiertag, 19.05 Uhr, und plötzlich ging nichts mehr. Kein Licht, kein Fernseher, kein Herd. Ganze 90 Minuten mussten die Wahlwieser am Donnerstagabend ausharren, bis der Strom nach einem Gewitter wieder da war. Beim Autobahnparkplatz Nellenburg-Süd hatte es Probleme mit einem rauchenden Mast gegeben und lokale Mitarbeiter der NetzeBW, die die Stromoberleitungen betreibt, mussten nach einer telefonischen Meldung ausrücken, um nach dem Rechten zu sehen und sich um die Stromversorgung zu kümmern.

"Wir sind zwischen 18.30 und 19 Uhr informiert worden, dass ein Mast raucht", erklärt Hans-Jörg Groscurth von der Pressestelle. Es sei offenbar zu einer Überspannung gekommen. "Wir gehen davon aus, dass es am Gewitter lag." Der Mast sei deshalb vorsichthalber abgeschaltet worden, um die Überspannungsableiter auszuwechseln und den Strom wieder zuschalten zu können. Diese Arbeiten nahmen rund 90 Minuten in Anspruch und der Strom in Wahlwies war um 20.35 Uhr wieder da.

"Es gab dann aber Komplikationen, weil die Kollegen gemerkt haben, dass noch ein Fehler in der Leitung war." Die Ursache: In einer Freileitung zwischen Stockach und Wahlwies hing unwetterbedingt ein Baum. "Ein Seil war dort gerissen", sagt Groscurth. So sei gegen 21.30 Uhr nochmal eine kurze Abschaltung nötig gewesen, um die Stromversorgung umzuschalten. "Beide Stellen werden noch repariert, aber die Stromversorgung ist gesichert", lautete der Zwischenstand am Freitag. Zur allgemeinen Reihenfolge des Vorgehens bei Schäden und Ausfällen erklärt Groscurth, dass erst durch eine Umschaltung versucht werden, die Stromversorgung wiederherzustellen, dann gebe es kleine Reparaturen und wenn etwas Größeres notwendig sei, geschehe dies zum Schluss. Alles verlaufe so schnell wie möglich.

Auf der Internetseite von NetzeBW sind die Vorfälle in den Störungsmeldungen zu sehen. Dort sind auch noch zwei kleinere Vorfälle gelistet, die laut Groscurth Mittelspannungsstörungen gewesen seien. Allgemein sei es so, dass Störungen "früher oder später" automatisch im Computer-System ersichtlich würden. Im Fall des rauchenden Masten habe es aber eine telefonische Meldung an die Störungsstelle gegeben. Sturm oder äußere Einflüsse sind Alltag beim Netzbertreiber. Er hat deshalb überall Mitarbeiter vor Ort.

Neben den nun nötigeren Reparaturarbeiten am Mast und dem gerissenen Oberleitungsseil laufen derzeit auch Auswechselarbeiten an Leitungen zwischen Wahlwies und Stahringen. In Wahlwies gibt es übrigens Oberleitungen der NetzeBW, während laut Auskunft der Stadtwerke Stockach in der Stockacher Kernstadt Erdkabel liegen, für die die Stadtwerke zuständig sind.