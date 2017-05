Stockach Wahlwies feiert das Patrozinium

Bei schönstem Frühsommerwetter kommen viele Besucher zum Pfarrzentrum St. Josef und feiern das Kirchenfest zu Ehren der heiligen St. Germanus und Vedastus.

Die Wahlwieser feierten am Sonntag das Patrozinium, ihr Kirchenfest zu Ehren der Heiligen St. Germanus und Vedastus, denen die katholische Kirche geweiht ist. St. Germanus lebte 496 bis 576, war Bischof von Paris und zeichnete sich durch hervorragendes Wissen und Wohltätigkeit aus. St. Vedastsus lebte 476 bis 540 und war Bischof von Arras, rund 180 Kilometer nördlich von Paris. Er hat laut des Wahlwieser Historikers Fredy Meyer viele Menschen in seiner Region zum christlichen Glauben geführt.

Der Ablauf des Festes ist seit Jahrzehnten ähnlich: Dem Gottesdienst folgt eine Prozession, bei der Musikverein und Feuerwehr mitwirken. Der Musikverein spielt zum Frühschoppen beim Pfarrzentrum. Mittagessen, Kaffee und Kuchen schließen sich an. Wahlwieser Frauen hatten die Kuchen gespendet. "Darüber sind wir sehr froh. Alle tragen zum Gelingen bei", sagte Pfarrsekretärin Gabi Mauch, die das Fest seit 2010 organisiert.

Rund 40 Helfer waren zum Auf- und Abbau und zur Bewirtung eingeteilt. "Ohne die Vereine ginge es nicht. Es ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, um dieses Fest der Gemeinschaft durchführen zu können", betonte sie. Der Kindergarten, der Kirchenchor und das Handharmonika-Orchester Wahlwies umrahmten das Fest. Die Erzieherinnen des Kindergartens St. Leonhard übernahmen das bunte Kinderprogramm, die Ministranten backten Waffeln und verkauften selbst hergestellte Ofenanzünder, um ihre Gruppenkasse aufzubessern. "Das Wahlwieser Patrozinium ist seit Jahren ein geselliger Treff für das ganze Dorf", freute sich Andreas Klatt, Mitglied des Pfarrgemeinderats. Früher sei das Kirchweihfest eines der größten Feste im Jahresverlauf in jeder Gemeinde gewesen. "In diesem Sinne pflegen wir damit eine alte Tradition."

Vom Erlös des vergangenen Patroziniums wurden neue Vorhänge und Lampen für das Pfarrzentrum angeschafft. Diesmal fließt der Erlös der Veranstaltung in die Dachsanierung der St.-Leonhard-Kapelle, in der Werktags-Gottesdienste und Taufen stattfinden.