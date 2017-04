Stockach Wahlwies: Unbekannter zerkratzt Kotflügel

Ein Schaden von mehreren hundert Euro ist die Folge.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, in der Herzog-Erchanger-Straße im Stockacher Ortsteil Wahlwies, auf Höhe der Hausnummer 6. Dies teilt die Polizei nun in einer Pressemeldung mit. Betroffen war ein Ford Focus, dessen rechten vorderen Kotflügel der Unbekannte zerkratzt hat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier in Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0.