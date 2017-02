Stockach-Wahlwies Wahlwies: Sucheinsatz mit dem Hubschrauber

Die Wahlwieser wurden am späten Montagabend, 20. Februar, von Hubschrauberlärm aufgeschreckt. Die Polizei hat damit eine vermisste Person gesucht.

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr ertönte Hubschrauberlärm über dem Stockacher Stadtteil Wahlwies. Wie Bernd Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, erklärte, war die Polizei auf der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person. Dabei standen auch mögliche gesundheitliche Probleme bei dem gesuchten Menschen im Raum.



Der Hubschrauber sei mit einer Wärmebildkamera im Einsatz gewesen. Die gesuchte Person habe sich dann selbst wieder gemeldet, sodass der Einsatz beendet werden konnte. Mehrere Polizeistreifen seien daran beteiligt gewesen, und auch Suchhunde seien angefordert worden, so Schmidt weiter. Ausdrücklich habe es sich nicht, wie am Sonntagabend in Konstanz, um die Suche nach einem Straftäter gehandelt, so der Polizeisprecher.