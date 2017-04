Stockach Wahl zum Stockacher Bürgermeister findet am 24. September statt

Der Gemeinderat hat den Fahrplan für die Bürgermeisterwahl in Stockach festgelegt. Der erste Wahlgang findet gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt.

Der Fahrplan für die Stockacher Bürgermeisterwahl im Herbst steht: Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 24. September statt, dem Tag der Bundestagswahl. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und damit den Vorschlag der Verwaltung angenommen. Der Vorteil dabei, beide Wahlen am selben Tag abzuhalten, ist offensichtlich: Wahlhelfer sind ohnehin bereits im Einsatz, Wahllokale eingerichtet. Die Sitzungsvorlage führt denn auch "ökonomische Gründe" für diesen Termin an. Als Nachteil ist demnach in Kauf zu nehmen, dass das Ergebnis der Bundestagswahl Vorrang hat. Wie die Bürgermeisterwahl ausgegangen ist, darf erst ermittelt werden, wenn die Bundestagswahl ausgezählt ist.

Den Termin für einen möglichen zweiten Wahlgang setzte das Gremium auf den Sonntag drei Wochen danach fest. Ein zweiter Wahlgang würde demnach am Sonntag, 15. Oktober, stattfinden. Er wird notwendig, wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit – mehr als 50 Prozent der Stimmen – erhält. Die Einreichungsfrist für Bewerbungsunterlagen für den zweiten Wahlgang läuft vom Montag, 25. September, bis Mittwoch, 27. September, 18 Uhr.

Mit der Bürgermeisterwahl sind auch eine Reihe weiterer Fristen verbunden. So hat der Gemeinderat die öffentliche Bekanntmachung für die letzte Juni-Woche festgelegt. Die Bewerbungsfrist beginnt am Tag nach der Bekanntmachung. Da das Amtsblatt immer freitags erscheine, beginne die Bewerbungsfrist damit am Samstag, 1. Juli, erklärte Hauptamtsleiter Hubert Walk in der Sitzung. Laut Gemeinderatsbeschluss können Bewerber ihre Unterlagen bis Montag, 28. August, um 18 Uhr einreichen. Amtsinhaber Rainer Stolz, dessen Amtszeit am 4. Dezember endet, hatte schon Ende Februar angekündigt, wieder kandidieren zu wollen.

Die Stadtverwaltung plant auch eine Vorstellungsrunde der Bewerber, wenn es mehr als einen Kandidaten gibt. Diese Vorstellungsrunde soll nach den Sommerferien stattfinden. Der Gemeinderat hat auch in dieser Hinsicht dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt. Die Kandidatenvorstellung soll demnach am Donnerstag, 14. September, stattfinden. Über Ort und Uhrzeit entscheidet der Gemeindewahlausschuss noch.

Dieses Gremium, das die Wahl leitet und das Wahlergebnis feststellt, besteht aus vier Mitgliedern: Vorsitzender ist Hauptamtsleiter Hubert Walk, die drei Beisitzer sind Joachim Lohner, Jochen Sigg und Alexander Ecker. Stellvertreter des Vorsitzenden ist Thorsten Keller, Sachgebietsleiter für EDV und Wahlen bei der Stadtverwaltung. Die drei Stellvertreter der Beisitzer sind in der Reihenfolge, in der sie aufrücken, Isolde Handloser, Sylvia Kromer und Bernhard Keßler.