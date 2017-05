Stockach Vorfahrt missachtet: Schaden von 10 000 Euro

Wieder einmal hat es am Abzweig von der Bundesstraße 313 in Richtung Wahlwies gekracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach wollte ein 77 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Wahlwies von der Kreisstraße 6165 nach links in die Bundesstraße 313 in Richtung Stockach einbiegen. Dabei übersah er offenbar ein aus Richtung Stockach kommendes Auto mit einer 33 Jahre alten Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt, der Schaden ist allerdings sehr hoch. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 10 000 Euro.