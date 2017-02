Stockach Vor der Verhandlung des Narrengerichts: Malu Dreyer will mit allen Mitteln kämpfen

Beim Stockacher Narrengericht will die Beklagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, vor allem an die Sozialkompetenz appellieren. Und: Sie findet nicht, dass sie sich etwas vorwerfen muss.

Frau Ministerpräsidentin Dreyer, Sie gelten als uneinnehmbar nett, und selbst wenn Sie einmal Härte zeigen, werde das mit Liebenswürdigkeit überspielt – schrieb zumindest das Magazin Cicero im Jahr 2012. Wie wollen Sie das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken für sich einnehmen?

Wie sie bereits trefflich festgestellt haben, verfüge ich sowohl über Durchsetzungsstärke als auch über Liebenswürdigkeit. Sie können also davon ausgehen, dass ich das Narrengericht mit den – wie heißt es so schön – Waffen einer Frau für mich einnehmen werde.



Schon ganz andere sind mit Charme-Offensiven gescheitert. Welche Ihrer geradezu legendären Kompetenzen als Sozialpolitikerin werden Sie einsetzen?

Zunächst muss ich feststellen, dass das Narrengericht bisweilen noch wenig Erfahrung mit weiblichen Beklagten sammeln konnte. Dies ist ein Vorteil, den ich zu nutzen wissen werde. Und wie es sich für eine Sozialpolitikerin gehört, werde ich an das Verantwortungsgefühl und die Sozialkompetenz des Gerichts appellieren.



Sie sind selbst Juristin, sogar mit Prädikatsexamen. Da dürfen sich die Zuschauer doch hoffentlich darauf einstellen, dass Sie als mit allen Wassern gewaschene Gegenspielerin der Stockacher Narren auftreten werden?

Davon können die Zuschauer, ebenso wie das Narrengericht ausgehen. Ich werde mit allen Mitteln um einen Freispruch kämpfen.



Die Stockacher Narren stehen in dem Ruf, es vor allem auf Wein abgesehen zu haben. Sind Sie nur wegen des Weines aus Rheinland-Pfalz vor das Narrengericht geladen worden, oder haben Sie sich Beklagenswertes vorzuwerfen?

Diesen Anschein hatte ich auch, als ich die Klageschrift gelesen habe. Der Kläger scheint es tatsächlich auf unseren hervorragenden rheinland-pfälzischen Wein abgesehen zu haben und das kann ich ihm auch nicht verdenken. Aber wie meine Verteidigung zeigen wird, habe ich mir selbstverständlich nichts vorzuwerfen.



Ihnen ist schon bewusst, dass Sie als eine Galionsfigur der SPD in eine durch und durch von der CDU geprägte Gegend kommen?

Ich nehme Herausforderungen gerne an und scheue auch vermeintlich aussichtlose Situationen nicht. Zumal ich mich durch den Wahlsieg im vergangenen März in der Tat als Pionierin begreife. Dies insbesondere auch mit Blick auf die Bundestagswahl, bei der die SPD mit Martin Schulz das Kanzleramt fest im Blick hat.



Ihr Vater war CDU-Mitglied und Direktor einer Schule. Glauben Sie, dass diese innerfamiliäre große Koalition Ihnen eher zum Vorteil oder zum Nachteil vor dem Narrengereicht gereicht?

Auch hier gilt, ich scheue die Konfrontation nicht. Und auch wenn ich politisch nicht auf der Linie meines Vaters war und er bereits seit einigen Jahren verstorben ist, werden mir die lebhaft geführten Diskussionen am heimischen Küchentisch sicher hilfreich sein.



Malu bedeutet eigentlich Marie-Luise. Doch von Marie-Luise ist heute ebenso wenig zu sehen wie von Ihrem Amtsvorgänger Kurt Beck oder der CDU-Zeit Ihres Vaters. Verdrängen Sie gerne einmal Vorbilder und Vorgänger, um dann nahtlos deren Platz einzunehmen?

Ganz im Gegenteil, nur wer sich über die Vergangenheit bewusst ist, kann eine erfolgreiche Zukunft gestalten. Ich bin sowohl meinem Vater als auch meinem Vorgänger Kurt Beck sehr dankbar für all das, was sie mir mit auf den Weg gegeben haben.



Seit Ihrer Wiederwahl 2016 gelten Sie als Hoffnungsträgerin der SPD. Damals hat sich die Stimmung praktisch in letzter Minute noch zu Ihren Gunsten gedreht. Rechnen Sie auch in Stockach noch mit einer solchen Wende in letzter Minute?

Das klingt ja fast so, als wäre der Wahlsieg der SPD im vergangenen März Zufall gewesen. Von Zufall kann keine Rede sein. Nur so viel: Qualität setzt sich eben durch – in Rheinland-Pfalz und sicher auch in Stockach.



Tritt Martin Schulz noch spontan als Zeuge der Verteidigung auf?

Nein. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh. Denn Martin Schulz ist derzeit in ganz Deutschland so sehr gefragt, dass leider kein Zeitfenster für Stockach mehr frei war.



So wie es derzeit für die SPD läuft, könnte Ihre Karriere ja auch noch weiter nach oben führen.

Wechseln Sie demnächst in die Bundespolitik? Etwa ab September?

Mein Leben ist Rheinland-Pfalz. Hier fühle ich mich wohl und ich sehe deshalb auch keinen Grund, meinem schönen Bundesland den Rücken zu kehren.



Wenn Sie dem Narrengericht eine Weinstrafe verabreichen wollten, von welcher Lage in Ihrem Bundesland würde diese stammen?

Hier gilt: Lass Dich überraschen. Aber grundsätzlich gilt: Eine richtige Weinstrafe kann ich aus meinem Bundesland ohnehin nicht verabreichen. Denn alle rheinland-pfälzischen Weinlagen haben hervorragenden Wein zu bieten.



Von der Ministerpräsidentin zur Beklagten