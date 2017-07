Stockach Von der Kuh bis zum Milchautomaten: Interessierte besichtigen Produktion auf Erlenhof

Bei der Veranstaltungreihe "Gläserne Produktion" konnten Interessierte den Erlenhof Wahlwies besichtigen. Das Kleintiergehege lockte vor allem kleine Kinder an und der Betriebsleiter erklärte Ställe und Tiere im Detail.

Wo kommen Lebensmittel eigentlich her? Und konkret: Wie kommt die Milch von der Kuh in die Flasche? Um Fragen wie diese zu beantworten, gibt es die Veranstaltungsreihe "Gläserne Produktion". Der Erlenhof des Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorfs hat im Rahmen dieser Reihe seine seine Tore geöffnet und viele Besucher angezogen. Allein 110 Gäste genossen das Frühstück auf dem Bauernhof, das der Erlenhof erstmals anbot.

Betriebsleiter Karl-Hermann Rist und sein Team bewirtschaften den Hof nach den Richtlinien des Demeter-Verbandes, die eine biologisch-dynamische Anbauweise und eine wesensgerechte Tierhaltung vorschreiben. Betriebsschwerpunkte sind neben der Milchviehhaltung mit eigener Nachzucht die Rinder- und Schweinemast. Auf 76 Hektar Ackerfläche werden Brot- und Futtergetreide, Silomais, Ackerfutter und Kartoffeln angebaut. Daneben werden 79 Hektar Grünland bewirtschaftet, die ausschließlich als Futter- und Weidefläche dienen.

Karl-Hermann Rist ist Vater einer Kinderdorffamilie und seit 23 Jahren als Betriebsleiter zuständig für die Weiterentwicklung und Verwaltung des Betriebs sowie für den Ackerbau mit Getreide, Kartoffeln und Mais. Mit Gesine Schuhknecht, die seit zwei Jahren dabei ist, die Auszubildenden begleitet und sich auch um die Schweine kümmert, und Oliver Rascher, seit sieben Jahren auf dem Hof und verantwortlich für die Rinderhaltung und die Grünlandbewirtschaftung, führte Rist über das Gelände.

32 Kühe werden derzeit gemolken. Eine Kuh gibt täglich knapp 20 Liter. Acht Kühe sind trocken gestellt, um sich zu erholen. Die Erlenhof-Kühe sind im Schnitt gut sechs Jahre alt. Sie bekommen wenig Kraftfutter, denn zu viel davon belastet den Stoffwechsel der Tiere und sie werden nicht so alt. „Wir haben unter 100 Euro Tierarztkosten pro Tier im Jahr. Das ist sehr gut, andere zahlen das Doppelte“, erzählte Oliver Rascher. Ziel bei ihnen sei die Langlebigkeit der Tiere. Sie bekommen Luzerne-Kleegras, Heu, wenig Getreide und etwas Mineralfutter. „Die extensive Fütterung bringt am Ende mehr als die konventionelle Ernährung. Hier werden die Tiere Wiederkäuer-gerecht ernährt“, lobte Markus Porm, Ausbildungsberater beim Amt für Landwirtschaft in Stockach. Wenn die Witterung es zulässt, kommen die Kühe direkt nach dem frühabendlichen Melken auf die Weide.

Im Freilaufstall befinden sich 160 Rinder, jedes Jahr werden 20 gedeckt. Sobald ein weibliches Rind das erste Kalb bekommt, spricht man von einer Kuh. Das Kalb bleibt die ersten Wochen bei seiner Mutter. Aktuell säugen fünf Ammenkühe je zwei bis drei Kälber im Alter von sechs Wochen bis knapp drei Monaten. Danach bekommen die Jungtiere Gras, Heu und etwas Kraftfutter. „Milch ist ein sehr teures Futtermittel, immerhin bekommen wir 50 Cent pro Liter, wenn wir sie verkaufen. Das wären täglich vier bis fünf Euro pro Kalb“, rechnete Rist vor.

Die Kühe werden maschinell gemolken, die Milch wird gefiltert und in einen Kühltank mit Rührwerk geleitet. „Weil die Milch nicht homogenisiert ist, würde sich ohne Rühren das Fett oben absetzen“, erklärte Karl-Hermann Rist. Vier Fünftel der Milchmenge werden vom Milchwerk abgeholt. Der Rest geht in die Direktvermarktung. Dafür steht der Milchautomat bereit, der über eine Standleitung mit dem Kühltank verbunden ist. Ein Liter abgefüllt ins mitgebrachte Gefäß kostet einen Euro. Bis zu fünf Grad gekühlt sollte sie innerhalb von drei Tagen konsumiert werden. Empfindlichen Personen wird empfohlen, die Rohmilch vor dem Verzehr abzukochen.

Gläserne Produktion

Ziel der landeweiten Aktion „Gläserne Produktion“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ist es, das Vertrauen der Verbraucher in die heimische Lebensmittel- und Getränkeproduktion zu stärken. Dabei wird die ganze Vielfalt der heimischen Landwirtschaft und der handwerklichen Verarbeitung in der Region erlebbar. Die zentrale Überschrift der „Gläsernen Produktion“ ist die Nachhaltigkeit, in deren Mittelpunkt die ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Land- und Ernährungswirtschaft stehen. Karl-Hermann Rist vom Erlenhof in Stockach-Wahlwies strebt einen nahezu geschlossenen Betriebskreislauf an. Ziel ist es, die Mehrzahl der Tiere selbst nachzuziehen und mit selbst angebautem Futter zu versorgen. Dazu gehört auch die eigene Saatguterzeugung. Die Kinderdorfküche und der Dorfladen wird mit hofeigenem Fleisch, Wurst und Kartoffeln, die Bäckerei mit eigenem Brotgetreide versorgt. (wig)