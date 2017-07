Stockach Von Gospelpop bis zum Volkslied: Sommerkonzert am Nellenburg-Gymnasium

122 mitwirkende Schüler und Lehrer beeindrucken das Publikum. Erstmals findet auch eine Literaturlesung statt: Die 15-jährige Ida Molkenthin liest zwei Kurzgeschichten

Stockach – Im Nellenburg-Gymnasium empfängt großes Gewusel vor der Bühne die mehr als 300 Gäste, darunter viele ehemalige Schüler und frisch gebackene Abiturienten. Erstaunlich, wie viel Energie die Kinder so kurz vor den Ferien noch haben. Obwohl es abgekühlt hat, ist es warm in der Aula. "Wir alle heizen den Raum auf. Hier drinnen ist Sommerkonzert", begrüßt Schuldirektor Michael Vollmer die Besucher.

Klassisch geht es los. Abiturient Kilian Baltrusch dirigiert das Salonorchester, in dem Lehrer und Schüler gemeinsam musizieren. Dann präsentiert Stefan Gräsle, Fachbereichsleiter Musik, mit dem Unterstufenchor drei Stücke. "In der Bar zum dicken Hund" hat einige szenische Ergänzungen, die das Publikum mit viel Applaus quittiert. Zu Aviciis "Wake me up" teilt sich der Chor mitten im Lied. Sieben Mädchen der Klassen 7 a und 7 c tanzen nach einer Choreographie ihrer Lehrerin Claudia Weber-Bastong, die sie selbst weiterentwickelt haben.

Mit dem Volkslied "Loreley" wiederum hat sich Stefan Gräsle durchgesetzt: "Das wollte ich gern mal mit ihnen machen." Auch die älteren Sänger des Pop- und Gospelchores geben sich offen für alles: Den Melodien aus "Die Schöne und das Biest", "Der König der Löwen" und "Mary Poppins" folgt das Volkslied "Da unten im Tale", bevor es bei "It's Ragime" wieder sehr bewegt zur Sache geht.

"Der Mut zum Volkslied erstaunt mich. Aber ich finde das gut", äußert Zuhörer Volker Kubach. Florian Schulze, der gerade sein Abitur gemacht hat, ist zugleich Gast und Mitwirkender. "Es ist ungewohnt. Ich fühle mich schon etwas fremd hier, nicht mehr ganz so zu Hause", sagt er mit etwas Wehmut.

Ein wahres Heimspiel hat Mathis Schuller. Alle unter zwölf würden ihn aus dem Fernsehen kennen, die Eltern vermutlich auch, kündigt Gräsle ihn an und bittet: "Sing deinen Song noch einmal." Matthis Schuller war im Winter beim TV-Wettbewerb "Dein Song" aufgetreten. Auch Johanna Zander und Patricia Scheyda (9. Klasse) begleitet von Samuel Schatz am Klavier sorgen für Begeisterung. Die Lürigs – Mutter, Vater und vier Kinder – mit Celina Grosch am Klavier singen sich in die Herzen des Publikums, das zum Abschluss auch die 14-köpfige Bigband mit ihrem Leiter Jürgen Bruder lautstark feiert.

Einen besonderen Akzent setzt an diesem Abend Ida Molkenthin. Erstmals wird bei einem Sommerkonzert auch gelesen. Und das kommt toll an. Während die 15-Jährige ausdrucksstark ihre zwei Kurzgeschichten vorträgt, dreht sich einzig der Ventilator. Keine Flasche kippt um, niemand flüstert. Für "Am Ende der Zeit" hat Ida beim Kurzgeschichten-Wettbewerb in Baden-Württemberg von 155 eingereichten Texten den dritten Platz belegt, in ihrer Altersklasse sogar den ersten. Dieser eher düsteren Erzählung über den Tod folgt "Der Pflaumenbaum". Hier hat sie sich von der Geschichte der Flüchtlinge Doaa und Malek inspirieren lassen.

Als nach über zweieinhalb Stunden der letzte Ton verklingt, sind sich die Besucher einig: Dieses vielfältige Programm war ein beeindruckender Schuljahresabschluss und beste Werbung für die Schule.

