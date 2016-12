Stockach Volles Haus an Weihnachten: Wie die Adler-Wirtsleute die Feiertage begehen

Die Wirtsfamilie Veeser im Gasthof Adler hat einen eingespielten Plan, wie sie an den Feiertagen Gasthausbetrieb und familiäre Besinnlichkeit unter einen Hut bringt.

Im Adler Wahlwies finden seit November täglich mehrere Weihnachtsfeiern statt. Für Weihnachten ist Wirt und Koch Jürgen Veeser bereits jetzt in Aktion. Soßen und Eis bereite er schon vor. Das Gemüse hole er ganz frisch aus dem Kinderdorf, sagt er. Er habe dort auch 20 Kisten Feldsalat geordert. Der 24. Dezember gehört der Familie. "Das ist unser Familientag. Da versuchen wir, die ganze Weihnachtsstimmung auszuleben. Gemeinsam mit den Kindern wird alles vorbereitet. Abends kommen dann die Eltern und Geschwister zu uns." Es gebe kein festes Abendessen, sagt der Koch. Aber Kartoffelsalat und Wienerle kann er sich eher nicht vorstellen: "Ich koche da schon richtig." Abends singt die Familie Weihnachtslieder und genießt die Spannung vor dem Auspacken der Geschenke.

Am ersten Weihnachtstag ist Jürgen Veeser früh auf den Beinen. "Man macht die Karte etwas kleiner und gestaltet sie so, dass der Ablauf funktioniert." Der Adler schafft dann mit der Stammbesetzung: vier Köche, zwei Spüler, vier Servicekräfte und zwei Helfer an der Theke. Unter den Gästen seien dann viele, die sonst nicht kämen. "Weihnachten ist etwas Besonderes. Da freuen sich alle, dass sie einen Platz kriegen. Für viele ist das ein Weihnachtsgeschenk. Das macht uns auch Spaß", verrät Jürgen Veeser. An beiden Feiertagen wie auch an Silvester ist bei ihnen alles reserviert.

Die Töchter Kathrin, 18, und Carola, 15, helfen tatkräftig mit. "Bei uns kommt immer erst der Gast. Die ganze Familie ist um den Gast gebaut, das war schon immer so, das kennen wir gar nicht anders." Umso wichtiger ist Sandra und Jürgen Veeser das Familienleben. Montags ist im Adler Ruhetag. "Der Montag ist unser Sonntag, da macht keiner was anderes aus", sagt Sandra Veeser. Am 27. Dezember gönnen sich die Wirtsleute einen weiteren Ruhetag für Verwandtschaftsbesuche. Und in der ersten Januarwoche hat der Gasthof ebenfalls geschlossen. "Dann werden Überstunden abgebaut, die Leute können mal verschnaufen."