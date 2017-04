Stockach/Bodman-Ludwigshafen/Mühlingen Vogelgrippe: Landratsamt zählte 25 Fälle in Stockach und Umgebung

Nach 2006 ist im vergangenen Winter die Vogelgrippe wieder ausgebrochen. Nutzgeflügel war im Kreis Konstanz davon allerdings nicht betroffen. Für die Haustiere geht die Stallpflicht bald vollständig zu Ende, nachdem sie schon gelockert wurde.

Der Frühling kommt, die gefiederten Wintergäste sind ihrer Wege gezogen – und das letzte Hausgeflügel darf auch wieder nach draußen. Am Donnerstag, 20. April, endet die Stallpflicht vollständig, nachdem sie bereits zum 15. März stark gelockert wurde. Nur in einem Abstand von 500 Metern zum Uferbereich mussten Geflügelhalter die sogenannte Aufstallungspflicht zuletzt noch einhalten.

In Stockach und den Umlandgemeinden sind laut Matthias Gellert, Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landkreises Konstanz, 25 Fälle der Vogelgrippe bei Wildvögeln seit November 2016 aufgetreten. Im Februar habe es den letzten Fund eines infizierten Wildvogels gegeben, am Ufer in Bodman-Ludwigshafen, sagt Gellert. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen behielt den Uferbereich daher besonders im Blick. "Wir haben gerade am Anfang regelmäßig Patrouillengänge gemacht, um nach toten Wildvögeln Ausschau zu halten. In letzter Zeit haben wir wöchentlich einen Rundgang gemacht", so Hauptamtsleiter Stefan Burger. Es seien einige Wildvögel gefunden worden, aber deutlich weniger als vor zehn Jahren.

Matthias Gellert sieht für Landwirte durch Vogelgrippe und Stallpflicht keine dramatischen Folgen: "Die Krankheit bei Wildvögeln in diesem Winter hat für die Geflügelzüchter im Bereich Stockach wenige wirtschaftliche Einbußen erzeugt", sagt Gellert. Problematisch sei die Aufstallungspflicht für Halter von Laufvögeln gewesen, da diese einen größeren Bewegungsdrang haben, so der Amtsleiter. Das betraf beispielsweise die Straußenfarm von Georg Frick und Ingrid Benzinger-Frick in Airach, die eine Ausnahmegenehmigung erhielten und die Tiere wieder in die Freihaltung lassen konnten.

Auch Eierproduzent Christoph Hönig aus Mühlingen blickt gelassen auf die Aufstallungspflicht zurück. "Das war für uns kein großes Thema, da unsere Freilandhühner im Winter eh lieber im Stall sind", sagt der Landwirt, auf dessen Geflügelhof etwa 12 000 Tiere leben. Auf die Eierproduktion habe die Stallpflicht keine Auswirkungen gehabt. "Wir haben keinen Engpass und dürfen die Eier der Freilandhühner weiterhin als Freilandeier verkaufen, da sie nicht zu lange im Stall bleiben mussten", sagte Hönig. Auch die Nachfrage habe sich nicht verschlechtert. "Im Gegenteil, die Leute haben sogar eher Freilandeier gekauft, um uns zu unterstützen", berichtet Hönig.

Trotz der Aufhebung der Aufstallungspflicht müssen Geflügelzüchter in der Region weiterhin Auflagen erfüllen. Sie sind laut Gellert beispielsweise weiterhin dazu aufgefordert, den Gesundheitszustand ihrer Tiere regelmäßig zu kontrollieren und nur an Stellen zu füttern, die für Wildvögel unzugänglich sind. Auch die Schutzkleidung soll weiterhin getragen werden.

Verbrauchern rät Gellert zu hygienischem Umgang mit Geflügelfleisch und Eiern. "Das war schon immer sehr bedeutend. Dazu gehören das gründliche Händewaschen und die vollständige Durcherhitzung aller Geflügelprodukte", so der Amtsleiter. Für die zurückliegende Welle der Vogelgrippe kann er aber Entwarnung geben. Bei den jüngsten Betriebskontrollen habe es keine Unregelmäßigkeiten gegeben.

In der Region

Der Landkreis Konstanz verzeichnet 164 Wildvogelfunde, die positiv auf das Vogelgrippevirus Typ A H5N8 getestet wurden. Eine vorsorgliche Tötung von Vögeln gab es im Landkreis nicht. Diese stark krankmachende Vogelgrippe sei zuletzt 2006 aufgetreten, sagt Amtstierärztin Stefanie Fuhrmann vom Kreisamt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Wie das Virus mutiere und sich verbreite, sei stark zufallsabhängig, erklärt sie. (lem/eph)