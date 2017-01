Stockach Viele Orden für die Stierzunft Muhwiesen

Die Wahlwieser Narren tagten im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf. Vizepräsident Andreas Mauch wurde mit dem Dackelorden geehrt.

Zur ersten öffentlichen Sitzung erschienen alle Gliederungen der Stierzunft Muhwiesen im Sechseckbau des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs. Mit dem Jubiläums-Nachtumzug am Samstag, 21. Januar, kommt viel Arbeit auf die Mitglieder zu. Das Motto lautet "40-66-20" – oder 40 Jahre Wiesenblumen, 66 Jahre Stierzunft und 20 Jahre Bauerngruppe. Das nächtliche Narrentreffen bestimmte den Ablauf der Sitzung.

Die Stierzunft hat ihre Aufgaben intern auf verschiedene Teams wie Wirtschaftsbetrieb, Werbeteam und Sicherheitsteam verteilt. Steffi Grundler vom Werbeteam stellte die aktuellen Flyer und Jubiläums-Pins vor. Sie dankte Familie Klatt und Volker Lempp für die Entwürfe. Beides sei sehr gut geworden. Die Flyer werden demnächst von Familie Klaiber und Rebecca Renner an alle Haushalte verteilt. Ein Pin kostet zwei Euro. Die Gardemädchen verkaufen die Pins mit der Zeitung der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Am Nachtumzug werden sie an allen Getränkeständen angeboten.

Die ehemalige Ortsvorsteherin Beate Klatt beschwerte sich zunächst beim Zunftrat: "40-66-20: Was sind das für Maße? Da passe ich nicht rein." Vor zehn Jahren seien die Narren im Rathaus erstmals über sie hergefallen. Dieses Jubiläum sei unerwähnt geblieben. "Habt ihr mich eigentlich vergessen?" Sie überreichte den Zunfträten Tee für jede Gelegenheit als Geschenk. "Fühlt ihr euch jetzt nicht schlecht? Doch? Das ist gut", neckte Beate Klatt die Narren.

Vereinspräsident Thomas Buchholz lobte seine Zunft. Gut besuchte Veranstaltungen, sehr gute Disziplin und geringere Häs-Ausgaben hätten für ein größeres Polster gesorgt. Dies sei wichtig insbesondere für den Nachtumzug und weitere anstehende Veranstaltungen.

Schatzmeisterin Jessica Lempp verlas den Kassenbericht. Das Ergebnis für das abgelaufene Vereinsjahr fiel positiv aus. Manfred Karkowski und Horst Franke bestätigten Jessica Lempp eine einwandfreie Kassenführung. Jessica Lempp wurde ein weiteres Jahr als Schatzmeisterin gewählt. Das sei nicht satzungsgemäß, erklärte Thomas Buchholz. Eigentlich übernehme man ein Amt für drei Jahre. Er wolle sich jedoch dafür einsetzen, die Satzung auf zwei Jahre Amtszeit zu ändern. Manfred Karkowski und Horst Franke werden auch im nächsten Jahr die Kasse prüfen, sie wurden einstimmig wiedergewählt. Auch die Narreneltern Matthias Wochner und Heiko Handloser, die vor drei Jahren gewählt worden waren, dürfen und sollen weitermachen. Sie wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.

Die Ehrungen nahmen für die Zunft der Präsident und für die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee der Landvogt der Landschaft Nellenburg, Christian Herz, vor. Unter ihnen besonders hervorzuheben ist der Dackelorden für Vizepräsident Andreas Mauch. Dieser wird für mindestens 15 Jahre verantwortungsvolle Arbeit im Verein vergeben, erklärte Christian Herz. In seiner Büttenrede über Mauch hob er dessen Verdienste hervor.

Andreas Mauch sah seine Auszeichnung auch als Ansporn für andere, lange dabei zu bleiben. In Hinblick auf den Nachtumzug am 21. Januar forderte Mauch die Mitarbeit aller Mitglieder. "Es muss laufen und für die vielen Teilnehmer ein wunderschöner Abend werden", sagte er. Er wünschte der Zunft viel Erfolg für dieses Großereignis. Der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner schloss sich an. Die Stierzunft sei weit über die Ortsgrenzen bekannt und beliebt. "Stierball, Kinderball, Umzug, diesmal noch der Nachtumzug. Wir werden ausgelassen feiern, aber immer mit dem nötigen Respekt vor den Mitfeiernden", betonte Pelkner und wünschte allen eine fröhliche, glückselige und friedliche Fasnacht.





Sie wurden ausgezeichnet