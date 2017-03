Stockach Viele Jugendliche sind dabei: Die Feuerwehrabteilung Espasingen blickt zufrieden auf 2016 zurück

Die Espasinger Feuerwehr-Abteilung zieht bei des Jahreshauptversammlung Bilanz. Es gab sieben Neuaufnahmen bei der Jugendwehr, vier neue Aktive und zwei Beförderungen.

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen wie Ölspurbeseitigung oder Einsätze bei Unwettern zählen zu den Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren. Von den 13 Einsätzen, welche die Abteilung Espasingen der Freiwilligen Feuerwehr Stockach im vergangenen Jahr geleistet hat, war ein Brandeinsatz im Kinderdorf zusammen mit den Wahlwiesern und der Abteilung Stadt der Spektakulärste, lautete das Fazit in der Jahreshauptversammlung

Bei der sehr gut besuchten, harmonisch verlaufenen Veranstaltung im Gasthaus Sonne standen neben Beförderungen und Neuaufnahmen auch Rechenschaftsberichte auf der Tagesordnung. Dass die im Jahr 2016 für rund 5000 Euro angeschaffte Wärmebildkamera bei Einsätzen und Proben schon gute Dienste leistete, war dem Bericht des Abteilungskommandanten Michael Jerg zu entnehmen. Weiter sei die Wehr stets mit vollem Einsatz bei dörflichen Veranstaltungen wie Kirchenfesten oder Bewirtungen an Fasnacht vertreten.

Schriftführerin Lisa Helbling hatte einen Jahresrückblick verfasst, den Kevin Graf verlas. Wasserrohrbruch, Kellerbrand, Personensuche mit Wärmebildkamera, Feuerwehrbar an Fasnacht, Unwettereinsatz am Rosenmontag "mit sieben Mann, einem Schlumpf und einem Zebra" sowie ein Unwettereinsatz in der Bergstraße standen da genauso im Fokus wie die Erinnerung an den Jahresausflug nach Österreich oder der Familientag mit Marsch nach Ludwigshafen zum Dorfhock. Eine hilflose Katze von einem Hausdach zu holen, war am am 19. Dezember der letzte Einsatz des Jahres 2016.

Von "130 erfolgswirksamen Buchungen" berichtete der Kassier Raphael Gnädinger. Ihm wurde vor einstimmiger Entlastung durch die Kassenprüfer Michael Jerg und seinem Vize Thomas Helbling eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Die größten Einnahmen gab es durch die Bewirtung an Fasnacht und die geringsten Einnahmen ergaben die Guthabenzinsen der Bank. Einiges wurde in die Jugendfeuerwehr investiert. Nach diversen Anschaffungen bleiben knapp 600 Euro übrig, und die Feuerwehrabteilung blickt auf beruhigend schwarze Zahlen.

Dass der Schnuppertag am 28. Oktober des vergangenen Jahres der Jugendwehr sieben neue Mitglieder brachte, berichtete Jugendleiter Sven Blaas. Löschangriffe und der Umgang mit der Wärmebildkamera waren Themen bei den zurückliegenden 17 Proben. Bei der Lagerolympiade im Jugendfeuerwehrzeltlager in Volkertshausen haben die Espasinger unter 36 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Konstanz den ersten Platz belegt. Einen neunten Platz errangen sie beim Sternmarsch.

"Ihr macht eine super Arbeit, und ihr seid die Abteilung mit den meisten Jugendlichen", lobte Uwe Hartmann in seiner Eigenschaft als Gesamtkommandant. Seine Themen waren neben anerkennenden Worten bei Rekordeinsätzen die Fahrzeug-Ausschreibungen des Technik-Ausschusses, Einsatzkleidung und Feuerwehrbedarfsplan. Des weiteren habe man ein Rekord-Haushaltsjahr aufgestellt, der bereits genehmigt wurde. Grünes Licht gebe es für eine zweite Stelle als Gerätewart. Eine Stelle als Kreisbrandmeister sei auch ausgeschrieben.

Als oberster Dienstherr lobte Bürgermeister Rainer Stolz die "gute Kameradschaft der Abteilung". Ihre Kooperationen seien fantastisch, und in Espasingen habe man "eine absolut kompetente, leistungsstarke, gut ausgebildete Wehr". An "drei Einsätze an einem Tag" erinnerte schließlich Ortsvorsteher Andreas Bernhart.

Abteilung in Zahlen

Unter den 36 aktiven Feuerwehrleuten, die sich aktuell in der FFW Stockach, Abteilung Espasingen, in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, sind sechs Frauen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 32 Jahren. Von den Einsätzen im vergangenen Jahr waren 85 Prozent dem Unwetter geschuldet, der Rest waren Brandeinsätze. Es gab 16 Proben, davon vier zusammen mit der Abteilung Wahlwies. Im Jahr 2016 gab es erstmals auch eine Probe zusammen mit der Abteilung Bodman. In der Alterswehr sind sechs Kameraden. Unter den 20 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr befinden sich vier Mädchen. (gri)