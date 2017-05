Stockach VfR Stockach zieht positive Bilanz

Entgegen anderslautender Gerüchte bleibt Volker Kabusreuther Vorsitzender des VfR. Neuer Vize ist Siegfried Endres. Und die wirtschaftliche Gesundung schreitet voran. Die Jugendabteilung will derweil Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen bilden – es gibt nicht genug eigene Kicker.

Der VfR Stockach hat einen prominenten Neuzugang im Vorstand. Ab sofort ist Siegfried Endres zweiter Vorsitzender des Vereins. Den Vorsitzenden, den er unterstützen wird, wählte die Hauptversammlung des Vereins wieder: Sie bestätigte Volker Kabusreuther im Amt. Dieser hatte sich, entgegen anderslautender Gerüchte, erneut zur Wahl gestellt. Bis auf das Amt des Schriftführers konnten alle Vorstandsposten besetzt werden.

Er sei seit 30 Jahren VfR-Mitglied, sagte der neue Vize Siegfried Endres und erklärte in einer Vorstellungsrede, dass er sicher in das Gremium passen werde: "Ich teile mir die Führungsaufgaben mit Volker Kabusreuther und ich denke, das wird eine gute Sache." Dem stimmte Volker Kabusreuther vorbehaltlos zu.

Am heißesten wurde bei der Hauptversammlung allerdings über die Finanzen diskutiert. "Ja, wir werden in 2017 eine Schwarze Null erreichen", so lautete die Antwort des VfR-Kassiers Bernd Heinzle auf die ausdrückliche Nachfrage des Alt-Bürgermeisters und VfR-Fans Franz Ziwey. Tatsächlich hat es der Vorstand unter dem Vorsitz von Kabusreuther in den vergangenen Jahren geschafft, den Schuldenstand kontinuierlich zu reduzieren, um jetzt der Versammlung unter Applaus die frohe Botschaft der Null-Verschuldung verkünden zu können. Kassenprüfer Bernhard Keßler konnte dieses erfreuliche Ergebnis nur bestätigen. Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 7500 Euro abgeschlossen, obwohl die Mitgliedsbeiträge und die Spenden rückläufig gewesen waren – auch das Clubhaus sei immer noch defizitär, wie der Kassier betonte. Laut Heinzle gab es jedoch im Sponsoring eine sehr erfreuliche positive Entwicklung, was finanziell zur Entlastung stark beigetragen habe.

Bürgermeister Rainer Stolz würdigte das Engagement des VfR: "In diesem Verein bewegt sich was – und das ist auch notwendig", sagte er. Es gebe große Herausforderungen, sowohl im sportlichen, finanziellen als auch im strukturellen Bereich. Hinsichtlich der veralteten Flutlichtanlagen versicherte er der Versammlung, dass sich im Herbst der Gemeinderat mit dem Thema Flutlicht-Erneuerung befassen werde. Er rechne allerdings mit einem Investitionsvolumen von 500 000 bis zu einer Million Euro, da es ja nicht nur den Sportplatz in der Kernstadt gebe.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema eines drohenden Abstiegs der ersten Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksliga durch die Versammlung. "Es ist noch nicht vorbei. Ich erwarte von jedem, dass er sich zerreißt – das schulden wir der Stadt und unserem VfR," so Spielausschussvorsitzender Hubert Schuler in seinem eindringlichen Appell an die Mannschaft.

Die Herzsportgruppe, die es seit inzwischen 30 Jahren im VfR gibt, bezeichnete Kabusreuther in einer Anmoderation leicht scherzhaft als die "problemloseste Abteilung" des Vereins. Klaus Meurer, der die Abteilung mit momentan 64 Mitgliedern seit 27 Jahren leitet, hob das gute Klima in seiner Abteilung hervor und bedankte sich bei den Übungsleitern Gudrun Pohlmann, Marianne Karmann und Uli Wolf.

Jugendarbeit

Weil es in der laufenden Runde mangels Spieler keine A- und B-Jugend-Fußballmannschaften des VfR gibt, will der Verein ab der nächsten Saison Spielgemeinschaften mit der FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell, dem SV Winterspüren sowie dem FC Zoznegg bilden. "Unser Ziel ist eine enge, langfristige Zusammenarbeit", sagte Jugendleiter Oliver Roller. (rb)