Stockach Vespafahrer im Rennfieber: 400 Gäste beim Pfingstrun der Lake Scooters

Für die einen geht es um den Sieg, für andere um das gemütliche Beisammensein. Der Pfingstrun in Stockach-Wahlwies lockt Vespafans aus ganz Deutschland und aus Österreich an

Stockach-Wahlwies – Aus allen Richtungen kommen am Pfingstsamstag Vespa-Fahrer an die Eschenbühlhütte zwischen Wahlwies und Stockach. Sie stammen aus Vorarlberg, Lörrach, Freiburg, Ravensburg, Friedrichshafen und dem Kreis Konstanz, aber auch aus Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Berlin. Während manche zunächst zum Baden fahren, rollen andere zum Leistungsprüfstand. Der Pfingstrun ist beides: ein gemütliches Treffen unter Vespa-Fans und am Tag darauf ein harter Konkurrenzkampf im Eröffnungsrennen der Deutschen Blechroller Meisterschaft in Singen.

Am Prüfstand findet ein erstes Abtasten der Gegner statt. Gemessen wird die Abgastemperatur, die Rückschlüsse auf das Benzin-Luft-Gemisch zuläßt und zeigt, wie gut der Motor eingestellt war. Außerdem ermittelt Michael Kladiwa aus Mühlhausen bei Augsburg mit Unterstützung seiner zwölfjährigen Tochter Marta den AFR-Wert, die Leistung und das Drehmoment. Er selbst sei ein Roller-Enthusiast und alter Freund von Veit Nübel, einem der Wahlwieser Veranstalter, erzählt Kladiwa.

Einen Potenzvergleich nennt Helge Wiese die Prüfung. Seine Hamburger Gruppe ist am Freitag zu sechst mit drei Transportern angereist. Er war schon sieben oder acht Mal dabei. Mit der Vespa-Generation sei es schwierig, junge Fahrer fehlten. Er möge die Mischung unter den Teilnehmern – Fans, Kuttenträger, Tuning-Verrückte, alle kämen zusammen. Der Fahrer vom Sip-Scooter Shop aus Landsberg/Lech ist zum ersten Mal dabei. Er glaubt, die Roller verkörperten die Erinnerung an die Zeit, als ihre Besitzer 16 Jahre alt waren: "Die Szene bleibt gleich, die Fahrer werden zusammen älter."

Alexander Spanier aus Konstanz nimmt seit 2000 immer teil. Gemeinsam mit Freunden aus New York und Kiel hatte er es sich im Schatten ihrer Transporter gemütlich gemacht. Sie seien Zuschauer und Vespa-Fahrer, sagt er: "Man trifft immer wieder die gleichen Leute." Es sei ein großes Familientreffen nach einigen Monaten mit wildem Gebastel und teilweise enormer Leistungssteigerung. Darüber tausche man sich bei Benzingesprächen aus. Frank Schiemer aus Ravensburg, seit mehreren Jahren dabei, grinst: "Maximaler Aufwand und kleiner Nutzen", aber viel Spaß komme bei dem Hobby heraus. Sein Platznachbar "Moyer" aus Lindau von den Los Cochinos freut sich auf die Party und das Flair. Wie zwei Freunde aus Vorarlberg kommt er seit 20 Jahren nach Wahlwies. Während des Zeltaufbaus erzählt der Österreicher Philippe Mittelberger, sie seien die 120 Kilometer mit den Rollern gefahren. "Früher sagten wir, an Pfingsten ist Stockach. Heute heißt es: Stockach ist Pfingsten."

Am späten Nachmittag trifft Steffen Metze nach zehnstündiger Bahnfahrt mit viermaligem Umsteigen aus Bremen in Radolfzell und schließlich am Festgelände ein. Im Gepäck hat er schwere Koffer mit dem Equipment für die Zeitmessung bei den Beschleunigungsrennen. Er mache diese Messung bei allen vier Terminen der Deutschen Blechroller Meisterschaft, was für ihn einen großen Aufwand bedeute. Aber man wolle überall die gleichen Bedingungen schaffen, sagte er. Auch für ihn ist das Treffen ein besonderes, weil man sich hier nach langer Pause wiedersehe. Die Lake Scooters freuen sich, dass in diesem Jahr wieder mehr Gäste kamen als zuletzt.

Zur Meisterschaft

Rund 400 Gäste campierten nahe der Eschenbühlhütte bei der DBM. Beim ersten Rennen der DBM siegten Christoph Cramer, Lindau (Klasse 1), Matthias Brugger, Fischbach (Klasse 1a), Julian Junginger, Tettnang (Klasse 1b), Tim Große-Braukmann, Überlingen (Klasse 3), Stefano Scauri, Parma, Italien (Klasse 4), Gerhard Zsiga, Waiblingen (Klasse 5) und Veit Nübel, Stuttgart (Klasse 6). (wig)