Stockach Verlorener Auspuff beschädigt Fahrzeuge auf A98 bei Stockach

Ein Auto ist am Freitagabend beim Zusammenstoß mit einem verlorenen Auspuff auf der A98 ins Schleudern geraten und in der Mittelleitplanke gelandet.

Wie die Polizei mitteilte, verlor ein unbekanntes Fahrzeug des Auspuffs zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West.



Gegen 20.20 Uhr entstand beim Überfahren des Fahrzeugsteils ein Schaden an einem Wagen, bei einem weiteren verkeilte sich der Auspuff so, dass es schließlich zu dem Unfall kam, bei dem an dem Fahrzeug nach der Kollision mit der Leitplanke wirtschaftlicher Totalschaden entstand.



Die Fahrbahn war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe stark verschmutzt und musste umfangreich gereinigt werden, so die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, die beobachtet haben, wer den Auspuff verloren hat, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter 07733/9960-0 in Verbindung zu setzen