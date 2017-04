Stockach Verkaufsoffener Sonntag: Stockacher Innenstadt lädt zum Frühlingsshopping ein

Die Geschäfte locken am verkaufsoffenen Sonntag mit Ostereiern, Aktionen und einem Gewinnspiel in die Stadt zum Bummeln

Stockach – Mehr als 30 Geschäfte in der Stadt starten am kommenden Sonntag, 9. April, mit einem verkaufsoffenen Sonntag in den Frühling. Von 13 bis 18 Uhr öffnen sie unter dem Motto "Kopfüber in den Frühling" ihre Türen. Umgesetzt wird das wie im vergangenen Jahr mit Blumensteckern in Form von Frauenbeinen, die kopfüber in Blumentöpfen vor den Geschäften stehen. "Das Motto kam in der Stadt richtig gut an. Viele fragten, ob sie die Deko kaufen können", sagt Anja Schmidt, stellvertretende Vorsitzende vom Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), der den Aktionstag organisiert. Das Motto solle die Leute animieren, ihren Kopf am Sonntag in die Geschäfte zu stecken, so Schmidt. Dieses Jahr verkaufe der HHG auch einige der beliebten Blumenstecker. Eine Woche vor Ostern stimmen die Geschäfte bereits auf die Feiertage ein und verteilen bunte Ostereier. "Jeder Laden macht sicher noch eine kleine Aktion dazu. Ein kleines Geschenk oder zum Laden passende Deko", sagt Schmidt.

Auch außerhalb der Geschäfte wird es ein Programm für die Besucher geben. Neben Essensständen und einem Karussell zeigt Ingrid Benzinger von der Straußenfarm Hegau-Bodensee, was mit Straußeneiern alles möglich ist. "Sie bastelt beispielsweise Lampen daraus und wird Sachen aus ihrem Sortiment zeigen", erzählt Anja Schmidt.

Eier spielen auch beim Frühlings-Gewinnspiel der Händler eine Rolle. Seit dieser Woche stehen in einigen Geschäften bunte Eier, auf denen Buchstaben zu sehen sind. Daraus ergibt sich ein Lösungswort, das auf eine Gewinnspielkarte geschrieben werden muss. Diese sind in den teilnehmenden Geschäften ausgelegt. Dort können die Karten auch wieder abgegeben werden. "Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 22. April", erklärt Anja Schmidt. Es gibt mehrere Preise zu gewinnen. "Da lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Schaufenster zu schauen und nach den Eiern zu gucken", sagt Schmidt.

Am Sonntag kann kostenfrei im Parkhaus geparkt werden. In Zukunft ist das an allen Sonn- und Feiertagen möglich.