Stockach Verhandlung wegen Körperverletzung: Wenn sich der Täter und das Opfer einig sind

Verstörender Fall vor dem Stockacher Amtsgericht. Eine Frau wird blutüberströmt auf ehemaligen Fernmelde-Parkplatz gefunden. Ihr Begleiter streitet zunächst ab, für die Tat verantwortlich gewesen zu sein. Er nimmt seinen Einspruch gegen den Strafbefehl dann aber zurück.

Es ist Pflichtaufgabe eines Richters, den Zeugen vor seiner Aussage darüber zu informieren, dass seine Ausführungen der Wahrheit entsprechen müssen. Bei dieser Verhandlung schien Julia Elsner diese Routine-Prozedur allerdings besonders ernst zu nehmen. Explizit wies die Richterin die Zeugin darauf hin, dass es verboten sei, vor Gericht zu lügen – "selbst, wenn man den Angeklagten vielleicht sehr gerne hat", so Elsner. In diesem Fall handelte es sich dabei um einen 27-jährigen vierfachen Familienvater, zu dem die Zeugin zumindest kurzfristig in einem intimen Verhältnis gestanden hatte.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, die Zeugin in einer Augustnacht des vergangenen Jahres mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Polizei hatte die Frau damals auf dem ehemaligen Fernmeldeparkplatz in Stockach vorgefunden. Unabhängig voneinander verwendeten zwei Polizistinnen, die bei der Verhandlung ebenfalls als Zeuginnen geladen waren, den Ausdruck "ein Häufchen Elend", um die Frau zu beschreiben, die sie weinend, blutüberströmt und mit teils herausgerissenen Haaren am Boden vorgefunden hätten.

Damals hatte die 27-Jährige ausgesagt, dass ihr Freund sie auf einer Party am Sportheim Orsingen zunächst vor den Eingang eines Festzelts gezerrrt, mehrere Male mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend mit dem Auto nach Stockach gebracht habe. Am ehemaligen Fernmeldeparkplatz habe er sie an den Haaren aus dem Fahrzeug gezerrt und erneut malträtiert.

Als Reaktion auf diese Vorkommnisse hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erwirkt, in dem der 27-Jährige zur Zahlung von 60 Tagessätzen aufgefordert worden war. Dagegen hatte der Mann Einspruch erhoben, weshalb es überhaupt erst zur Verhandlung vor dem Amtsgericht gekommen war. Der Beschuldigte pochte darauf, dass es gar nicht zu den zwei Fällen von Körperverletzung gekommen war, die seine damalige Begleiterin in der Augustnacht zu Protokoll gegeben hatte.

Zunächst sah es so aus, als hätte dieser Einspruch Chancen auf Erfolg. Obwohl beide Polizistinnen detailliert den schlimmen Zustand beschrieben hatten, in dem sie die Frau vorgefunden hatten, und die in der Tatnacht getroffenen Aussagen des Opfers als glaubwürdig bezeichneten, gab die 27-Jährige selbst an, sich nicht mehr genau an den Vorfall erinnern zu können. Sie erklärte, dass sie in der besagten Nacht sehr betrunken gewesen sei und entsprechende Gedächtnislücken habe. Statt durch die Fäuste ihres Freundes, gab sie an, dass sie eher glaube, durch die Folgen eines ruckartigen Bremsmanövers auf der Fahrt von Orsingen nach Stockach zu ihren Verletzungen gekommen zu sein.

Diese Version deckte sich mit der Geschichte, die der Angeklagte selbst zu Beginn der Verhandlung vorgebracht hatte. Er gab an, dass er kurzfristig eine intime Beziehung mit dem Tatopfer gehabt hätte, diese aber schon vor jener Augustnacht beendet gewesen sei. Die Frau, welche er lediglich als eine gute Freundin bezeichnete, sei in der besagten Nacht sehr betrunken gewesen.

Sie habe auf der Party in Orsingen einen Streit mit einem anderen Gast provoziert, weshalb er sie zunächst vom Ort des Geschehens weggezogen habe. Draußen vor dem Festzelt habe er ihr dann eine leichte Ohrfeige gegeben, um sie zur Besinnung zu bringen, so der Angeklagte. Daraufhin habe er die Frau nach Hause bringen wollen. Auf der Fahrt sei sie – da sie nicht angeschnallt gewesen sei – nach einem Bremsmanöver mit dem Kopf gegen das Handschuhfach geprallt. Das sei der Grund für ihre Verletzungen gewesen. Er habe seiner Bekannten angeboten, sie ins Krankenhaus oder nach Hause zu bringen. Sie habe das vehement abgelehnt und sich generell geweigert, das Auto zu verlassen. Frustriert und überfordert, habe er sie schließlich am ehemaligen Fernmeldeparkplatz aus dem Fahrzeug befördert.

Problematisch für den Angeklagten gestaltete sich allerdings, dass sich die von ihm und der Zeugin erzählten Geschichten in zwei Punkten unterschieden. Die Frau gab an, dass die ruckartige Bremsung auf dem Parkplatz vorgefallen sei, der Beschuldigte behauptete wiederum, dass diese an einem Kreisel am Stockacher Ortseingang passiert sei. Zudem sagte die Frau aus, dass sie sich in Folge der Bremsung auf die Zunge gebissen und deshalb geblutet habe, während er angab, dass sie sich die Nase angeschlagen habe.

Diese unterschiedlichen Aussagen waren nur ein Grund, warum Richterin Julia Elsner Zweifel an dem geschilderten Hergang der Ereignisse äußerte. Hinzu kam, dass ein weiterer Zeuge gegen Ende der Verhandlung bekräftigte, dass er beobachtet hatte, wie der Mann seine Begleitung in Orsingen kräftig geschlagen hatte. "20 bis 30 mal", war er sich sicher. Diese Ausführungen wurden von Elsner als glasklare Zeugenaussage bezeichnet. Nach knapp fünf Stunden Verhandlung empfahl sie dem Beschuldigtem, seinen Einspruch noch einmal zu überdenken. Nach einer kurzen Pause lenkte dieser ein und stimmte dem ursprünglichen Strafmaß zu.

Der Strafbefehl

Beim Strafbefehl handelt es sich um ein Verfahren, in dem das Gericht ohne Hauptverhandlung entscheidet. Dieses wird nur bei vergleichsweise kleineren Taten angewendet, bei denen das Gesetz keine höheren Strafen als eine Geldstrafe (bis zu 360 Tagessätze) oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zulässt. Hierbei ist es schon ausreichend, wenn die Schuld wahrscheinlich ist – sofern das Gericht keine Bedenken äußert. Der Angeklagte kann schriftlich innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Dann kommt es zu einer Hauptverhandlung – so wie in dem beschriebenen Fall am Amtsgericht Stockach. (mga)