Vergnügungspark auf dem Stockacher Dillplatz lockt mit Fahrgeschäften

Gesichter des Stadtfests: Familie Jäger-Hutzelmann kommt mit ihrem Vergnügungspark und bietet schnelle Attraktionen und selbstgemachte Süßigkeiten

Die ersten bunten Metallstangen ragen bereits in den Himmel über dem Dillplatz und kündigen den Vergnügungspark zum Stadtfest an. Am Freitag um 15 Uhr dürfen dann die ersten Besucher die Fahrgeschäfte nutzen und die frisch gebrannten Mandeln kosten. "Ein Teil der Fahrgeschäfte ist bereits aufgebaut, und bis Freitag steht dann alles", sagt Michael Hutzelmann, der mit seiner Mutter Waltraud Jäger-Hutzelmann die Organisation am Dillplatz übernimmt. Stockach ist für beide eine beliebte Station. "Meine Mutter ist bereits seit fast 40 Jahren hier. Ich kenne viele Leute von klein auf und freue mich immer wieder, bekannte Gesichter zu treffen", sagt Hutzelmann. Mit den Planungen habe er bereits im Februar begonnen. Zunächst sei es wichtig, die Zusammensetzung der verschiedenen Buden und Fahrgeschäfte zu planen. Dann erfolge die Ausmessung der Platzverhältnisse. "Neben dem Aufbau schaue ich auch, dass alle mit Strom und Wasser versorgt sind", erklärt Michael Hutzelmann.

Die Sicherheit steht ganz oben auf seiner Liste. "Es kommt natürlich jemand von der Bauabnahme und kontrolliert alle Fahrgeschäfte und die nötigen Auflagen. Die Fahrgeschäfte werden zusätzlich regelmäßig vom Tüv geprüft", sagt Hutzelmann.

Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit der Stadt, die auf dem Platz bereits einige Vorbereitungen getroffen hat. "Ich schaue natürlich, dass der Dillplatz wieder in einem guten Zustand übergeben wird, damit die Zusammenarbeit weiterhin so gut bleibt", sagt der 33-Jährige. Eng verbunden sind er und seine Mutter auch noch mit dem Narrengericht durch die jahrelange Zusammenarbeit vor der Umstellung des Konzepts. "Wir veranstalten am Montag immer noch unseren traditionellen Feierabendhock, auf den wir uns schon sehr freuen", sagt Michael Hutzelmann.

Am Freitag ist der Vergnügungspark ab 15 Uhr geöffnet, von Samstag bis Montag jeweils ab 14 Uhr. Am Montag ist außerdem Familientag mit ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften.