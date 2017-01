Stockach Vereiste Windschutzscheibe: VW-Golf kollidiert mit Fußgängerin

Da eine Autofahrerin vor der Abfahrt ihre Scheiben nicht ordnungsgemäß enteist hatte, übersah die Frau am Freitagmorgen offenbar hierdurch eine Fußgängerin und kollidierte mit dieser.

Nach Polizeiberichten befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines VW-Golf gegen 07.50 Uhr die Straße Am Stadtgarten zwischen DRK-Gebäude und Krankenhaus. Eine 55-jährige Fußgängerin lief zeitgleich neben den parallel am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf der Straße. Die Frau wurde durch den von hinten herannahenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.Die 55-jährige Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Stockach fest, dass die Frontscheibe am Auto der 24-Jährigen überwiegend vereist war.Offenbar hatte die Autofahrerin die Frontscheiben lediglich notdürftig vom Eis befreit. Diese eingeschränkte Sichtverhältnisse führten mutmaßlich zur Kollision mit der Fußgängerin.