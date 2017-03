Stockach Verdoppelung beim Ganztagsangebot: Stockacher Kinderkrippe bekommt mehr Plätze

Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat weitere Plätze in der Stockacher Kinderkrippe bewilligt und gleichzeitig mit Umwandlungen die Zahl der Ganztagesplätze von zehn auf 20 erhöht.

Schnell und einstimmig fiel der Beschluss des Hauptausschusses am Mittwochabend für weitere Krippenplätze und eine Personalaufstockung aus. Ab dem kommenden Kindergartenjahr 2017/18 hat die Kinderkrippe Stockach in der Nellenbadstraße 50 Krippenplätze in fünf Gruppen. Davon sind 20 Ganztagesplätze. Die fünfte Gruppe gibt es zwar bereits seit Beginn des laufenden Kindergartenjahrs 2016/17, aber bisher nur mit 45 Plätzen, von denen 35 eine verlängerte Vormittagsöffnung (VÖ) haben und zehn Ganztagesplätze sind. Die 45 Plätze sind voll belegt.

"Es zeichnet sich weiter ab, dass zehn Ganztagesplätze nicht ausreichen", lautete eine Folgerung in der Sitzungsvorlage, die die Entwicklung der Gruppen und Plätze seit dem Jahr 2011 nachzeichnete. Die fünf neu bewilligten Plätze sind Ganztagesplätze und zusätzlich werden fünf bestehende Plätze, die momentan eine verlängerte Vormittagsöffnung haben, in Ganztagesplätze umgewandelt. Mit ihnen entsteht eine Verdoppelung von bisher zehn auf 20 Ganztagesplätze. Die künftig insgesamt 50 Krippenplätze verteilen sich so, dass es zwei Gruppen im Ganztagesbetrieb und drei mit verlängerter Vormittagsöffnung geben wird.

Andreas Bernhard erklärte, die CDU begrüße den Ausbau. Er sei für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. "Wir sind gerne bereit, das Geld zu investieren." Da die Erweiterung des Betreuungsangebots auch mehr Personal erforderlich macht, brachte dies der Hauptausschuss ebenfalls auf den Weg. Die künftige Anzahl und Gestaltung der Plätze benötigt 11,7 Fachkraftstellen. Das sind 1,8 Stellen mehr als heute. Eine Stelle soll wie bisher eine Ausbildungsstelle im Anerkennungsjahr sein. Die Stadtverwaltung stellt nun beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden Württemberg einen entsprechenden Antrag für eine Betriebserlaubnis zum 1. September 2017.