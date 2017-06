Der Rauchmelder schlägt durch starke Rauchentwicklung Alarm

Beim Brotbacken hat sich am Dienstag in der Küche einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Zoznegger Straße Rauch entwickelt, durch den der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften aus und konnte sich auf die Belüftung der Räume sowie die Entsorgung der verbrannten Brote beschränken. Ein offenes Feuer entstand nicht.