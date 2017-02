Stockach Verbindungsweg Wahlwies-Espasingen: Traktorfahrer verletzt sich schwer

Der Traktor mit zwei Anhängern war in die Aach zwischen Wahlwies und Espasingen gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben. Die Böschung ist an dieser Stelle etwa vier Meter tief.

Der 76 Jahre alte Traktorfahrer war laut der Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Verbindungsweg von Espasingen nach Wahlwies unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet er demnach in eine Rechtskurve auf das seitliche Bankett. Daraufhin stürzte das Gespann die Böschung hinunter, der Traktor landete auf dem Dach in der Aach. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge informierte die Polizei, die wiederum die Rettungsleitstelle alarmierte.



Die Stockacher und Espasinger Feuerwehren haben dann laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Stockach den Fahrer gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Der Mann sei durch das kalte Bachwasser durchnässt gewesen, teilt die Feuerwehr mit. Er habe mit eine Schleifkorbtrage aus dem Bachbett geholt werden müssen.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. An dem Traktorgespann entstand demnach Schaden von etwa 6500 Euro. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge bergen.



Um eine Gewässerverunreinigung einzudämmen, habe die Feuerwehr eine Ölsperre in die Aach gesetzt, heißt es in der Feuerwehrmeldung weiter. Die Feuerwehr war demnach mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, vier Personen waren in Bereitstellung.