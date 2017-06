Stockach Veranstaltungsfinale beim Schweizer Feiertag: Auftritt der Streicherband La Finesse und Kindertheaterstück

280 Besuchern zeigen sich begeistert von den virtuosen Klängen bei La Finesse. Kinder wiederum zeigen viel Freude an einem Theaterstück mit Hund, das die Bürgerstiftung finanziert hat.

Riesiger Beifall gewürzt mit Pfiffen krönte das Konzert des Streichquartetts „La Finesse“. Danach gab das Quartett eine Zugabe aus „Fluch der Karibik“ . Die vier jungen Frauen mit virtuos beherrschten Geigen, Viola und Cello haben im fast ausverkauften Bürgerhaus berührt, erheitert, begeistert, dramaturgisch spannend gespielt – fetzig, sexy, brillant. Ihr Ton hatte Substanz, ihre Spielfreude schien ungebremst, ihr Charme und ihre Erotik waren überwältigend. „Ganz toll und so witzig“, „enorm, welches Klangvolumen sie erzeugen“ – so und ähnlich lauteten die Kommentare aus den Reihen der rund 280 Konzertbesucher, die mit dem Auftritt von „La Finesse“ zum Finale des Schweizer Feiertages“ einen mitreißenden Höhepunkt erlebten.

„Wir sind stolz, zu diesem Anlass Stockach erobern zu dürfen“, betonte die das Konzert mit Witz, Charme und Sachverstand moderierende Cellistin. So hätten sie erreicht, was die Schweizer damals nicht schafften – schließlich erinnert der Schweizer Feiertag an den erfolgreichen Widerstand gegen die Schweizerische Belagerung während des Schwabenkrieges um 1500.

Die vier Künstlerinnen waren vom ersten bis zum letzten schönen Unisono-Ton präsent und boten mit ihrem einzigartigen Streicherklang und modernen, aus der Klassik wurzelnden Arrangements mit Elementen aus Rock, House, Dubstep und Electro ein nachhaltig inspirierendes Erlebnis. Mal präsentierten sie sich als Sinfonie- oder Filmorchester, mal als Zigeuner- oder Rock-Band, dann wieder als Westerngirls, bei dem die Cellistin auch mal die Fuchsschwanz-Säge mit ihrem herzzerreißend jammernden Sound bespielte.

„Papa ist reich, Mama ist hübsch und die Fische springen“, jauchzten Geigen und Viola bei Gershwins „Summertime“. Das tiefe Cello gab im Continuo den Herzschlag und die Zuhörer zerflossen vor lauter berührter Glückseligkeit.

Ein Gast wirkte mit bei der Version von Leroy Andersons Schreibmaschinen-Song „The Typewriter“ aus den 1950-er Jahren. Das Publikum lachte, die Interpretinnen strahlten und animierten die Konzertbesucher erfolgreich, mit geräuschvollem Rascheln von zuvor ausgeteilten roten Zetteln ein kerniges Beat-Continuo zu geben. Das schaffte sehr rasch ein verbindendes Wir-Gefühl im Publikum.

Mit dem Engagement von La Finesse zum Schweizer Feiertag hat Kulturamtsleiter Stefan Keil einen Glücksgriff gelandet. „Ich bin gespannt, wie La Finesse in Stockach ankommt“ hatte Keil im Vorfeld dem Event im fast ausverkauften, vom Eintracht-Chor mit einem Sektausschank betreuten Bürgerhaus entgegen gefiebert. Fast 70 Prozent der Eintritts-Karten seien online verkauft worden.

Laut ging es dann am Montag, ebenfalls im Bürgerhaus Adler Post, bei dem Kindertheaterstück „Mein Freund Charlie“ zu. Denn die jungen Zuschauer in den gut gefüllten Reihen machten mit aller Kraft mit. Aufgrund des Engagements der Bürgerstiftung mit einer Spende über 2000 Euro war der Eintritt zu der knapp einstündigen Vorführung kostenlos – ein Angebot, von dem Gebrauch gemacht wurde.

Die Geschichte handelte von einem Mädchen, dass sich nach einem Umzug einen neuen Freund wünscht und dabei Unterstützung braucht. Diese boten die Kinder freudig. So durften sie Ratschläge geben, und das eigene Wissen unter Beweis stellen. Auf die Frage „Ihr seid wohl besonders schlau, was?“ grölte der Saal ein kräftiges „Ja“ zurück. Auch der Name der Lehrerin sorgte für Erheiterung: Die Zuschauer genossen es sichtlich, Frau Hasenpups zu begrüßen.

Gebannt verfolgten sie die Geschichte und hatten dabei keine Probleme, dem arbeitssüchtigen Vater die Leviten zu lesen. Als die Protagonistin einen „unsichtbaren“ Hund mittels einer schwebenden Hundeleine vorzuzeigen hatte, war die Aufregung beim jungen Publikum groß. Kindliches Staunen wurde von lauten Fragen wie „Wie geht das?“ und „Wie groß ist der?“ begleitet. Danach zerbrachen sich die Kinder gemeinsam den Kopf, was noch alles unsichtbar sei. Des öfteren wurden Antworten wie Fenster oder Gläser im Brustton der Überzeugung geliefert. „Ferien sieht man auch nicht“, meinte ein Junge.

Nachdem der Hund mit Unterstützung der Zuschauer einen Hausaufgaben stehlenden Fiesling in die Flucht geschlagen hatte, verschwand das Tier plötzlich. Zunächst herrschte bei den Mitfiebernden Kindern Trauer. Umso schöner war da das Ende: Mit vereinten Kräften wünschten sie den Vater von seinem Büro zu seiner Tochter und dieser präsentierte dann ein Geschenk: Er führte den waschechten Hund Charlie auf die Bühne, den jedes Kind einmal streicheln durfte. Der Ansturm war so groß, dass die Kinder schon beinahe auf der Bühne standen, bevor die Schauspieler den Umgang mit dem Tier überhaupt erklären konnten.



La Finesse

Die Musik des Streicherinnen-Quartetts La Finesse wird präsentiert als spektakuläres Bühnenerlebnis, getragen von solistischer Vituosität, einzigartigem Streichquartett-Sound und modernen Arrangements. Mutig und facettenreich setzen die Frauen das Erbe großer Komponisten wie Antonin Dvorak oder Johannes Brahms in einen neuen Kontext und schlagen epochenübergreifend eine Brücke bis hin zu Titelmelodien bekannter Musicals und zur Filmmusik. (gri)