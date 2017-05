Eigeltingen Vatertagsausflügler feiern in Heudorf

Trotz des schönen Wetters zogen viele Besucher das Festzelt vor. Nicht nur Väter fanden den Weg in den Eigeltinger Teilort.

Alles neu macht der Mai. Alles? Nein, alle zwei Jahre richtet der Musikverein Heudorf sein Musikfest aus. Und dabei halten sich dessen Mitglieder und Helfer an einen traditionellen Ablauf. So bis auf kleine Ausnahmen auch in diesem Jahr. Die Ausnahmen sind, dass erstmals am Freitag und am Montag das Festzelt verschlossen bleibt. "Es wird immer schwerer, Helfer zu finden. Jeder von uns ist in mehreren Schichten aktiv", erklärt der Vorsitzende intern, Volker Renner. Dazu komme, dass der erste Tag gleich alles von den Veranstaltern und ihren Helfern fordere.

So auch in diesem Jahr. Kaum war das Festzelt geöffnet, schon nahmen die ersten Gäste in dem liebevoll geschmückten Festzelt Platz. Die gesellige Zeit wurde durch den Musikverein Mühlingen versüßt oder mit einem der leckeren Kuchen. Zu den schwungvollen Klängen passten auch die deftigen Genüsse. "Unsere Salatfrauen sind bereits ab sieben Uhr fleißig am Werken", bewundert die Vorsitzende extern, Sabrina Kupferschmid, die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund. Zu den rund zehn Frauen, die die Salate zubereiten, kommen weitere 60 Helfer. Darunter auch Volker Renner, der für die Technik im Festzelt zuständig war.

Der Dirigent des Heudorfer Musikvereins, Jürgen Kiene, führte durch das Programm. Er wusste zu jedem der Musikvereine aus Mühlingen und Schwenningen-Heuberg sowie der Stadtkapelle Pfullendorf etwas zu sagen. Dass er nicht nur reden und den Taktstock schwingen kann, bewies er auch schon beim Aufbau des Festzelts. Er unterstützt seine Musiker gerne, denn ihm ist bewusst, dass die Einnahmequelle wichtig für das Fortbestehen des Musikvereins ist. "Ich kenne das auch anders", blickt er zurück. In Städten hätten die Musikvereine ein Budget und müssten beispielsweise für ihre Noten nicht arbeiten.

Doch von alledem bekamen die Besucher am Vatertag nur wenig mit. Sie genossen die Gastfreundschaft der Heudorfer. Teilweise kamen sie aus der Nachbarschaft, etwa aus Emmingen-Liptingen, wie die fröhliche Schar junger Männer mit Dame. Eine größere Anreise hatten da die fünf Mädels aus Steißlingen-Wiechs, die mit Bollerwagen anreisten. "Ihr hupt – wir trinken" versprach ein Pappschild. Im Internet posteten sie unter dem Hashtag "Wir feiern wie unsere Väter" und "Wie die großen Jungs".

Egal ob Frauengruppe, junge Männer, Familien oder echte Väter – sie alle genossen in Heudorf ein paar schöne Stunden, bevor sie sich wieder auf dem Heimweg machten. Fritz Winter erinnerte sich: "Früher sind wir mit dem Rad gekommen oder gelaufen." Dieses Jahr kamen sie mit dem Auto, das schmälerte den Spaß aber nicht. Neben Traktoren und Motorrädern fand sich auf dem Parkplatz auch ein Trike aus Friedrichshafen.

Musikfest Heudorf

Der heutige Samstag steht unter dem Motto "Rock trifft Tracht". Ab 20 Uhr sorgen die Band Edelrock und DJ Tobi Bonito musikalisch für die richtige Stimmung. Der spricht Abend alle Generationen an. Gespannt darf man sein, wieviel Rock und wieviel Tracht sich im Publikum finden. Die letzte Chance für einen Besuch des Musikfest gibt es morgen. Zum Frühschoppen spielt ab 11 Uhr die Blaskapelle Peng bei freiem Eintritt auf. Nachmittags folgt das Bezirksmusikfest mit den Musikvereinen aus Eigeltingen und Raithaslach sowie der Stadtkapelle Aach.