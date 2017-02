Stockach VHS hat einen neuen Leiter in Stockach

Frank André Weigelt leitet jetzt die Stockacher Hauptstelle der Volkshochschule Landkreis Konstanz.

Frank André Weigelt ist neuer Leiter der Hauptstelle Stockach der Volkshochschule Landkreis Konstanz. Wie die Volkshochschule (VHS) nun in einer Pressemeldung mitteilt, hat er die Leitung der Hauptstelle bereits zum 1. Januar übernommen. Weigelt, 42 Jahre alt, stammt demnach aus Bremen, ist Ethnologe und Kulturwissenschaftler mit Doktortitel und war bisher als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator für Bachelor-Studiengänge an der Universität Hamburg tätig. Frank André Weigelt habe viele Jahre Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung gesammelt, heißt es in der Mitteilung weiter, und er freue sich darauf, zusammen mit seinem Team in Stockach und den umgebenden Außenstellen ein vielseitiges VHS-Programm anzubieten. Die Betreuung und Entwicklung des Fachbereichs Kunst und Kultur in der VHS Landkreis Konstanz gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben. Laut der Pressemitteilung ist Weigelt mit seiner Familie bereits im vergangenen Sommer an den Bodensee gezogen. Seine Vorgängerin bei der VHS in Stockach, die langjährige Hauptstellenleiterin Jana Mühlstädt-Garczarek, hat sich der Mitteilung zufolge im Herbst 2016 entschlossen, sich beruflich neu zu orientieren, und ist zum Jahresende ausgeschieden.