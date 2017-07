Stockach Unwetter in Stockach: 37 Einsätze in vier Stunden

Unwetter in Stockach: 37 Einsätze in vier Stunden

Das Unwetter am Sonntagabend beschäftigt die Stockacher Feuerwehr und andere Einsatzkräfte. Nicht nur Keller laufen voll, es gab auch einen spektakulären Autounfall.

Das Unwetter mit heftigem Regen am Sonntagabend hat die Stockacher Feuerwehr vier Stunden lang beschäftigt. Doch nicht genug damit, dass die etwa 65 Einsatzkräfte an 37 Einsatzorten Wasser aus Gebäuden pumpten oder Bäume von Straßen räumten. In der Zoznegger Straße ereignete sich ein spektakulärer Verkehrsunfall. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Autos ist laut einer Pressemitteilung der Polizei gegen 21 Uhr vermutlich in die Öffnung eines fehlenden Gullydeckels geraten. Daraufhin hat sich das Auto überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und eine Mitfahrerin konnten sich befreien und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Laut der Polizeimitteilung konnten sie aber noch am selben Abend entlassen werden. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt, um das Auto wegzuräumen.

Wie kann so etwas passieren? Die Polizei gibt in ihrer Pressemitteilung an, dass der Gullydeckel laut Zeugenaussagen kurz vor dem Unfall zur Seite gespült wurde – aufgrund der starken Regenfälle und weil aus dem Gully Wassermassen drangen. Dies deckt sich mit der Schilderung des Stockacher Feuerwehrkommandanten Uwe Hartmann: "An mehreren Stellen in Stockach hat es Gullydeckel angehoben." Die Investitionen der Stadt in den Hochwasserschutz hätten sich aber trotzdem gelohnt: "Hätte es die nicht gegeben, wäre es deutlich schlimmer gelaufen."

Nach und nach wurden am Sonntagabend ab 21 Uhr alle Abteilungen der Feuerwehr alarmiert, heißt es in ihrer Pressemitteilung. Nur die Abteilung Wahlwies habe man als Reserve zurückbehalten. Man müsse genügend Kräfte vorhalten, für den Fall, dass noch ein Alarm hereinkommt, bei dem Menschenleben in Gefahr sein könnten, erklärt Pressesprecher Fabian Dreher. Einen solchen Fall gab es am Sonntagabend zwischen 22 und 23 Uhr. Laut der Mitteilung der Feuerwehr ist eine Bewohnerin des betreuten Wohnens in der Hans-Kuony-Straße durch einen lauten Knall geweckt worden, es gab Rauchgeruch und der Rauchmelder schlug an. Die Einsatzkräfte fanden Wasser im Sicherungskasten vor und schalteten den Strom in der Wohnung ab. Die Bewohnerin konnte bei Verwandten unterkommen.

Auch Hans Kretzschmar wird sich an Sonntagabend erinnern. Der Hausverwalter war ab 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zoznegger Straße, das er betreut. Dort sei durch die Tiefgarage Wasser in einen Fahrstuhlschacht gelaufen, erzählt er – ähnlich wie vor etwa einem Jahr, als ein Unwetter vor allem in Zizenhausen Schäden anrichtete. Doch: "Dieses Jahr waren wir mit Sandsäcken und einer Saugpumpe besser vorbereitet." Und: "Gegen diese Wassermassen ist man einfach machtlos." Feuerwehrmann Dreher: "Solche Wassermassen habe ich noch nie den Hägerweg herunter laufen sehen."

Auch in Bodman-Ludwigshafen rückte die Feuerwehr am Wochenende mehrfach aus. Laut Kommandant Steffen Bretzke kam es zum Beispiel mehrfach zu Überschwemmungen unterhalb des Baugebiets Haiden. Der Grund nach seiner Einschätzung: "Wasser, das sonst der Boden aufnimmt, fließt einfach darüber." Es werde aber Schutzmaßnahmen geben, so Bretzke.

Im Notfall

Für die Einsatzkräfte sei es sehr wichtig, dass Notrufe immer über die Nummer 112 gemeldet werden, sagt Fabian Dreher, Pressesprecher der Stockacher Feuerwehr. Und Joachim Weber, hauptamtlicher Gerätewart der Feuerwehr, merkt an, dass manche Menschen schon bei wenigen Zentimetern Wasser im Keller die Feuerwehr rufen. (eph)