Stockach Unwetter beschäftigt die Einsatzkräfte

Die Feuerwehrleute in Stockach hatten einen bewegten Sonntagabend: Ab 21 Uhr sind zahlreiche Alarme eingegangen. Das Unwetter hatte Wasser in zahlreiche Gebäude gespült, Bäume lagen auf Straßen. Und einen spektakulären Autounfall gab es auch noch.

Das Unwetter mit starkem Regen am Sonntagabend hat die Stockacher Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Doch nicht genug damit, dass die Einsatzkräfte an 37 einzelnen Einsatzorten Wasser aus Gebäuden pumpten oder Bäume von Straßen räumten. In der Zoznegger Straße ereignete sich auch noch ein ziemlich spektakulärer Verkehrsunfall. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Autos ist laut einer Pressemitteilung der Polizei gegen 21 Uhr vermutlich in die Öffnung eines fehlenden Gullydeckels geraten. Daraufhin hat sich das Auto überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und eine Mitfahrerin konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Laut Polizeimitteilung konnten sie aber noch am selben Abend entlassen werden. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt, um das Auto wegzuräumen.

Doch wie kann so etwas passieren? Die Polizei gibt in ihrer Pressemitteilung an, dass der Gullydeckel laut Zeugenaussagen kurz vor dem Unfall zur Seite gespült wurde – aufgrund der starken Regenfälle und weil aus dem Gully Wassermassen drangen. Dies deckt sich mit der Schilderung des Stockacher Feuerwehrkommandanten Uwe Hartmann, der auch erklärt: "An mehreren Stellen in Stockach hat es Gullydeckel angehoben."

Nach und nach wurden am Sonntagabend alle Abteilungen der Stockacher Feuerwehr alarmiert, heißt es in ihrer Pressemitteilung. Nur die Abteilung Wahlwies habe man gewissermaßen als Reserve zurückbehalten. Man müsse genügend Kräfte vorhalten, für den Fall, dass noch ein Alarm hereinkommt, bei dem Menschenleben in Gefahr sein könnten, erklärt Pressesprecher Fabian Dreher. Einen solchen Fall gab es am Sonntagabend auch – und im Gegensatz zu dem Autounfall mussten die Feuerwehrleute in diesem Fall nicht nur die Unfallstelle sichern. Laut der Mitteilung der Feuerwehr ist eine Bewohnerin des betreuten Wohnens in der Hans-Kuony-Straße durch einen lauten Knall geweckt worden, es gab Rauchgeruch und der Rauchmelder schlug an. Die Einsatzkräfte fanden Wasser im Sicherungskasten vor und schalteten den Strom in der Wohnung ab. Die Bewohnerin konnte bei Verwandten unterkommen.

Die 37 Einsätze, die alle mehr oder weniger gleichzeitig am Sonntag ab 21 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen seien, seien eine Herausforderung für die Einsatzkräfte gewesen, sagt Feuerwehrkommandant Hartmann.