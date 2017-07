Stockach Unwetter am Wochenende beschäftigt auch die Stockacher Feuerwehr

Die Feuerwehr-Abteilungen Mahlspüren im Tal-Seelfingen, Winterspüren, Hoppetenzell, Stadt und Wahlwies waren im Einsatz. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie haben Hilfe geleistet und Schäden beseitigt.

Das Unwetter, das in der Nacht von Freitag, 21. Juli, auf Samstag, 22. Juli, für schwere Schäden in Ludwigshafen und Überlingen gesorgt hat, ist auch an den östlichen Ortsteilen von Stockach nicht spurlos vorübergegangen. Die Stockacher Feuerwehr berichtet nun in einer Pressemitteilung von mehreren Einsätzen aufgrund des Unwetters.

Demnach haben mehrere Autofahrer Seelfinger Feuerwehrleute am Freitagabend gegen 22 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere umgestürzte Bäume auf der Landesstraße 194 in Richtung Hohenfels liegen würden. Während die Einsatzkräfte damit beschäftigt waren, die Bäume wegzuräumen, gingen die nächsten Alarme ein. Im Bereich der Wiesenstraße in Seelfingen stand in mehreren Wohnungen und Kellern das Wasser fünf bis zehn Zentimeter hoch, berichtet der Abteilungskommandant von Winterspüren, Jochen Keller. Die Feuerwehr-Abteilung Winterspüren wurde gegen 22.40 Uhr ebenfalls alarmiert.

Während die Einsatzkräfte an den Gebäuden arbeiteten, ging laut der Pressemitteilung dann der Alarm ein, dass die Zufahrt zum Streichenhof oberhalb von Frickenweiler durch umgestürzte Bäume blockiert sei. Hier beseitigten die Feuerwehrleute ebenfalls die Bäume.

Schließlich mussten die Einsatzkräfte auch in Winterspüren eingreifen, wo der Rickenbach über die Ufer getreten war. Laut der Mitteilung war das eigentlich kleine Gewässer zu einem reißenden Fluss angewachsen. Die Zugänge zu Häusern im Ziegelhüttenweg konnte die Feuerwehr mit Sandsäcken sichern, Wasser drang hier nur in Garagen ein. In einem Mehrfamilienhaus in der Bonndorferstraße hingegen wurden drei Wohnungen im Untergeschoss etwa 40 Zentimeter hoch mit Wasser überflutet. Bei diesem Einsatz waren neben Feuerwehrleuten aus Winterspüren und Seelfingen auch zur Unterstützung die Abteilung Hoppetenzell, zum Beleuchten ein Fahrzeug der Abteilung Stockach-Stadt und Gesamtkommandant Uwe Hartmann vor Ort. Die Feuerwehrleute trennten den Bachlauf mit Sandsäcken von den Gärten und pumpten das Wasser ab. Nach einer Stunde zeigte dies Erfolg und die Einsatzkräfte konnten im Innenbereich das Wasser abpumpen. Einsatzende war laut der Pressemitteilung um 4.20 Uhr. Im Einsatz waren laut Jochen Keller 19 Feuerwehrleute aus Winterspüren, zehn aus Seelfingen, sechs aus Hoppetenzell und vier aus Stockach.

Am Morgen nach dem schweren Unwetter musste dann auch die Abteilung Wahlwies der Stockacher Feuerwehr ausrücken, weil ein Baum auf die Pestalozzistraße gefallen war. Der Baum lag auf der Straße und vor einer Einfahrt. Die Einsatzkräfte haben ihn entfernt. Laut der Pressemeldung dauerte der Einsatz etwa eine Stunde, fünf Feuerwehrleute waren dabei.