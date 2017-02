Grundschüler der Anton-Sohn-Grundschule blicken den Zizenhausenern Stumpenmachern beim traditionellen Fällen des Narrenbaum über die Schulter.

Diesen Vormittag werden die Kinder der Klassen 1 bis 4 der Anton-Sohn-Grundschule aus Zizenhausen wohl nicht so schnell vergessen. Mit ihren Eltern und den Stumpenmachern gingen sie in den Wald, um Zeugen des alljährlichen Zizenhauser Brauchtums zu werden. Dies wollen die Verantwortlichen der Zizenhauser Narrenvereinigung den Grundschülern durch aktive Teilnahme nahebringen.

Zizenhausens Narrenbaum wird als einziger im ganzen Landkreis Konstanz von Hand ausgegraben, umgezogen durch Muskelkraft und erst dann durch den Einsatz einer Seilwinde und eines Schleppers in die Nähe des Weges gerückt. Von dort aus wird er wieder mit Muskelkraft der anwesenden Stumpenmacher auf den bereitgestellten Wagen gehoben. Der Anhänger der Stumpenmacher, ausgestattet mit Seilen, Spaten, Schaufeln, Hacken und dem ein oder anderen Beil, ist ein gefragter Anlaufort an diesem Morgen. Nachdem der Baum erreicht und das Seil hängt, dürfen zuerst die anwesenden Kinder den Erwachsenen helfen. Sie schaufeln und pickeln fleißig, und auch ihre Lehrerinnen Ute Binder und Elisabeth Will-Friedrich sind vor Ort um ihnen zuzuschauen. Dann übernehmen die Stumpenmacher das Regiment.

Moschter Sebastian Dehner trägt nicht nur den Hut seiner Zunft, sondern auch die Verantwortung. Ihm obliegt es das Kommando zu geben. Nachdem nach dem Freigraben der Wurzel, deren Hauptwurzeln mit der Axt durchtrennt wurden, tönt sein lauter Ruf durch den Wald, und signalisiert den Männern am Seil, nun den Baum per Muskelkraft zu Fall zu bringen. Doch das diesjährige Prachtstück trotzt dem Versuch mehrmals. Auch beim Ziehen an den Hauptweg mit der Winde stellt er die Stumpenmacher auf die Probe. Nachdem die Kinder ihren Kindernarrenbaum noch auf die selbe Art und Weise gefällt haben, geht es dann gemeinsam mit den Bäumen ans wärmende Feuer zu Kinderpunsch und Grillwürsten. Die Schüler Erik Engst und Nora Fecht erzählten, ihnen habe besonders gefallen, dass sie helfen durften.