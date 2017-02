Stockach Unterhaltungmit Tradition

Die Stockacher Laufnarren und die Hindelwanger Lumpenkapelle sorgten beim Laufnarrenmarkt für ein volles Bürgerhaus.

Stockach – Für Autofahrer war am Lumpensonntag in der Hauptstraße kein Durchkommen: Strohballen rund um den Narrenbaum, eine Feuerstelle und der Dünnele-Wagen der Laufnarren brauchten ihren Platz und lockten hunderte Besucher in die Oberstadt. Zusammen mit den Ständen im Saal des Bürgerhauses Adler Post bot der diesjährige Laufnarrenmarkt für Groß und Klein eine fasnachtliche Unterhaltung. Zwischen Kesselfeisch- und Kuchentheke waren schon zur Mittagszeit die Bänke voll besetzt. Jüngere Besucher kamen bei den Junglaufnarren auf ihre Kosten, die sich auch um das mit Muskelkraft betriebene Karussell kümmerten. Am Tombola-Stand herrschte derweil Hektik: Hier stellten sich Besucher an, um ihre Losgewinne abzuholen – ein breites Spektrum von Haushaltswaren bis zum Longboard. Ein stressiger Job, hier im Gedränge mitzuhelfen? "Im Gegenteil", lächelte Florian Widmann, der noch ganz neu bei den Laufnarren ist und erst letztes Jahr den Markt kennenlernte. "Es macht Spaß zu sehen, wie sich Kinder und Erwachsene freuen, wenn sie etwas gewinnen."

Zufrieden zeigten sich auch die Besucher abseits der Tombola. Rotraud Bodschwinna aus Bochum lobte die Kostüme, die dem Laufnarrenmarkt sein närrisches Flair geben. Gordana Schädler freute sich an den Dünnele und auch die Lumpenkapelle gehöre für sie dazu. Ein Lob, dem sich Laufnarrenmeister Frank Walter nur anschließen konnte: "Ich bin froh, dass die Hindelwanger Lumpenkapelle jedes Jahr zu uns kommt. Das bringt uns eine tolle Stimmung in die Adler Post. " Dazu hätten die Laufnarren dieses Jahr besonderes Glück mit dem Wetter gehabt und dank zahlreichen Helfern auch selbst einmal Pause machen können. Nichtsdestotrotz kamen am Wochenende mit Auf- und Abbau über 400 Arbeitsstunden zusammen. Beim Blick auf die Besucher aber zeigte sich: Ein lohnender Einsatz für Gäste.