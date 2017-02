Stockach Unter Traktor eingeklemmt: 76-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Unterkühlt und mit schweren Verletzungen ist ein 76-jähriger Traktorfahrer am Donnerstag, 9. Februar, gegen 10.30 Uhr, in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Mann war mit seinem Gefährt und zwei leeren Anhängern auf dem Gemeindeverbindungsweg von Espasingen nach Wahlwies unterwegs gewesen und kam aus noch unklarer Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte das Gespann eine etwa vier Meter tiefe Böschung hinunter. Die Zugmaschine kam auf dem Dach liegend in einem Bachlauf zum Stillstand. Nach Angaben der Polizei wurde ein zufällig vorbeikommender Zeuge auf den Sachverhalt aufmerksam und verständigte die Polizei. Der vom Traktor eingeklemmte Mann wurde von den Feuerwehren aus Stockach und Espasingen, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle erschienen, geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Gespann, an dem ein Schaden von rund 6500 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Von der Feuerwehr wurde im Bachlauf vorsorglich eine Ölsperre eingerichtet.