Stockach-Epasingen/Bodman-Ludwigshafen Unruhe wegen Abstufung

Die Bundesstraßen B 34 und B 31 alt sollen zu Landesstraßen werden. Laster müssten dann durch Espasingen zur Autobahn fahren. In den betroffenen Orten zeichnet sich allerdings Widerstand ab.

Das Regierungspräsidium Freiburg lässt in seiner Absicht, die Bundesstraßen 34 und 31 alt von Espasingen bis Überlingen und von Stockach bis Ludwigshafen zu Landes-, Gemeinde- oder sogar Kreisstraßen abzustufen, nicht locker. Dies ist geplant, sobald die Bundesstraße 31 neu bis Überlingen, voraussichtlich 2020, fertig gestellt ist, wie aus Sitzungsunterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung in Bodman-Ludwigshafen hervorgeht. Bereits am 28. Juni 2016 hatte sich der Gemeinderat mit der Angelegenheit befasst, nachdem er vom Regierungspräsidium zur Stellungnahme zu dem Abstufungsplan aufgefordert worden war. Die Gemeinde lehnte das Umstufungskonzept ab und beantragte die Zurückstellung der Angelegenheit bis zur Realisierung der Umfahrung des Stockacher Stadtteils Espasingen, auch Umfahrung westlicher Bodensee genannt. Es wurde befürchtet, dass mit der Abstufung der B 34 im Streckenabschnitt Espasingen-Ludwigshafen und damit verbundenen Änderung der amtlichen Wegweisung der Durchgangsverkehr von und nach Friedrichshafen die Strecke über die B 313 nimmt und dadurch Espasingen noch stärker belastet wird.

Anfang des Jahres nahm das Regierungspräsidium (RP) Freiburg nun Stellung zu den Einwendungen, die neben Bodman-Ludwigshafen auch aus der Stadt Stockach und vom Konstanzer Landratsamt gekommen sind. „Wir haben Ihre Einwände und Bedenken reiflich geprüft. Unseres Erachtens ist dieses Argument nicht stichhaltig“, heißt es in einem an alle drei Institutionen gerichteten Schreiben. Das reine Abstufen der B 34 zur Landesstraße habe keine Verlagerung der bisherigen Verkehrsströme zur Folge, wird betont. Ein Lastwagen-Verbot solle hingegen auf der jetzigen B 34 und B 31 von Espasingen über Ludwigshafen in Richtung Sipplingen angeordnet werden, schreibt das RP Freiburg – auch um Ausweichverkehr nach einer Ausweitung der Mautplicht auf alle Bundesstraßen zu vermeiden. Das hätte zur Folge, dass der Schwerverkehr über die Bundesstraße 313 durch Espasingen bei Stockach auf die Autobahn 98 und auf die neue B 31 geleitet werden müsste. „Bei einem Schwerverkehrsanteil von nur etwa 5,4 Prozent wäre diese Mehrbelastung unseres Erachtens für Espasingen an der Ortsdurchfahrt der B 313 zumutbar, wenn gleichzeitig alle Ortsdurchfahrten von Bodman-Ludwigshafen und weiterführend auch die Ortsdurchfahrt von Sipplingen vom Schwerverkehr entlastet werden“, heißt es in dem Schreiben des RP.

Deswegen hält das RP an den bisherigen Plänen mit den beiden Bundesstraßen fest. Allerdings soll die Beschilderung für den Durchgangsverkehr nicht geändert werden, bevor die Ortsumgehung Espasingen gebaut ist. Der Durchgangsverkehr mit Ausnahme des Schwerverkehrs von und nach Friedrichshafen könnte daher wie bisher die Strecke über Ludwigshafen und Sipplingen nehmen und würde nicht in Espasingen bergauf fahren. Das Regierungspräsidium bittet um die Zustimmung zu dem Umstufungskonzept.

Diese zeichnet sich aber nicht ab. Bodman-Ludwigshafens Bürgermeister Matthias Weckbach will dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung einen Entwurf einer erneuten Stellungnahme vorlegen. Darin wird er sich, wie aus dem Rathaus verlautet, erneut gegen die vorgeschlagene Abstufung aussprechen. Und auch in Espasingen kommt das Thema aufs kommunalpolitische Tapet. Denn an der B 313 würden dann etwa 400 bis 500 Lastwagen mehr fahren, wie es in der Einladung zur nächsten Ortschaftsratssitzung heißt. Das RP Freiburg als ausführende Behörde gibt keine Stellungnahme ab und verweist auf das laufende Verfahren.

Die Sitzungen

Der Ortschaftsrat von Espasingen will am heutigen Montag, 16. Januar, um 19 Uhr in öffentlicher Sitzung über das Thema beraten, und zwar im Sitzungssaal des Espasinger Rathauses. Laut der Einladung wird auch Bürgermeister Rainer Stolz dabei sein. Beim Gemeinderat in Bodman-Ludwigshafen steht der Abstufungsplan in der Sitzung am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Rathaus Ludwigshafen auf der Tagesordnung.