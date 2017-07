Stockach Unfallflucht nach Parkrempler

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Stegwiesen. Demnach ist ein unbekannter Autofahrer in dieser Zeit vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW gefahren. Ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, ist der Unfallverursacher dann einfach weitergefahren. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.