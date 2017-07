Stockach Unfallflucht: Unbekannter Fahrer prallt gegen geparktes Auto

Der Verursacher kümmerte sich danach nicht um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Radolfzeller Straße, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Demnach ist ein unbekannter Fahrer gegen ein anderes dort geparktes Auto gestoßen. Als Ursache vermutet die Polizei unachtsames Aus- oder Einparken. Der Unfallverursacher ist laut der Mitteilung danach einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.