Stockach Unfallflucht: Polizei sucht beschädigtes Auto

Der Verursacher eines Parkunfalls konnte ermittelt werden, aber vom Unfallauto fehlt noch jede Spur.

Ein weinrotes Auto ist am Mittwochmorgen von einem anderen Auto angefahren worden. Die Polizei sucht nun das beschädigte Fahrzeug. Laut Zeugenbeobachtung soll ein Autofahrer das weinrote Auto, welches vermutlich ein Ford oder Opel sein könnte, beim Ausparken im Hägerweg angefahren haben und anschließend einfach davongefahren sein. Der Zeuge soll das Auto verfolgt haben und den Fahrer zur Rede gestellt haben. Mit dem Bemerken, nichts zu verstehen, soll dieser jedoch er erneut davongefahren sein. Aufgrund der guten Zeugenbeobachtungen konnte der Mercedesfahrer zwischenzeitlich ermittelt werden. An seinem Fahrzeug wurden entsprechende Beschädigungen festgestellt. Allerdings hat sich bislang kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Zum Unfallzeitpunkt dürfte in dem vermutlich roten Fahrzeug eine Frau gesessen sein. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Telefon (0 77 71) 9391-0, zu melden.