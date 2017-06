Stockach Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer fährt zuerst gegen ein geparktes Auto und dann einfach davon.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Bahnhofstraße, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war das beschädigte Auto zu dieser Zeit auf dem Parkplatz abgestellt. Der unbekannte Unfallfahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Auto und beschädigte dieses "nicht unerheblich", wie es in der Meldung wörtlich heißt. Danach fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Aufgrund der Spuren gehen die Beamten davon aus, dass das Verursacherfahrzeug gelb lackiert ist. Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0.