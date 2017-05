Stockach Unfallflucht: Laster streift einen entgegenkommenden Laster

Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 1600 Euro.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren im Tal und Winterspüren. Demnach ist der Fahrer, der in Richtung Mahlspüren unterwegs war, wohl zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren. Einen in Richtung Winterspüren fahrenden Laster hat er deswegen mit dem Außenspiegel gestreift. Durch abgebrochene Spiegelteile wurde ein ebenfalls Richtung Winterspüren fahrender Transporter beschädigt. Der in Richtung Mahlspüren fahrende Laster fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 1600 Euro. Die Polizei Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 93 0.