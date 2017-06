Stockach Unfallflucht: Beim Parken anderes Auto beschädigt und geflohen

Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Weißmühlenstraße einen schwarzen VW-Bus beschädigt. Die Polizei geht in einer Pressemitteilung davon aus, dass der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den parkenden Bus gefahren ist. Anschließend sei er geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach unter (07 77 1) 93 91 0 entgegen.