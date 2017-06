Stockach Unfall im ZG-Kreisel: 10 000 Euro Schaden

Die Insassen der beiden Autos blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat der Fahrer eines von der Heinrich-Fahr-Straße kommenden Autos offenbar ein anderes Auto übersehen, das bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das erste Auto in die Seite des zweiten Autos prallte. Der Schaden liegt bei etwa 10 000 Euro. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben der Mitteilung zufolge unverletzt.