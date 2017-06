Stockach Unfall im Kreisverkehr

Ein Rollerfahrer verletzt sich bei einer Berührung mit einem Auto im Kreisverkehr

Ein Autofahrer hat beim Einfahren in einen Kreisverkehr am Dienstag einen Rollerfahrer übersehen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, kam der Autofahrer von der Ludwigshafener Straße und missachtete die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der aus Richtung Goethestraße bereits in den Kreisverkehr fuhr. Dabei kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Auto und dem Roller, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 1200 Euro.