Stockach Unfall auf dem Stadtwall: Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Eine Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, bei dem am Donnerstag, 30. März, gegen 17 Uhr, an der Einmündung Stabelstraße/Stadtwall Schaden von rund 5500 Euro entstanden ist.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine aus der Stabelstraße kommende Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Straße Stadtwall ein. Dabei übersah sie ein von dort in die Stabelstraße abbiegendes Auto. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei Schaden in Höhe von 5500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.