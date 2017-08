Stockach Unfall auf Tuttlinger Straße: LKW stößt mit Motorrad zusammen

Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr beim Ausfahren von einer Tankstelle einen Motorradfahrer übersehen und einen Unfall verursacht.

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Tuttlinger Straße im Bereich der Hindelwanger Kreuzung. Nach dem Zusammenstoß habe der Motorradfahrer über Schmerzen im Knie geklagt, weshalb er in ärztliche Behandlung übergeben wurde. Am Lastwagen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 5000 Euro. Am Motorrad soll sich die Schadenssumme auf rund 1000 Euro belaufen.